Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo

Năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng mới 3.340 mô hình “Dân vận khéo”

Năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quan tâm, chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo". Cơ quan nhà nước các cấp triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, công tác tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Toàn tỉnh xây dựng 145 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 127 điểm sáng dân vận chính quyền; ban hành cuốn sách “Một số điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An”… Nhìn chung, các mô hình đăng ký thực hiện mang lại hiệu quả tích cực, mở rộng nội dung và quy mô thực hiện, phát huy tốt tác dụng, có sức lan tỏa. Trong năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 3.340 mô hình, trong đó có 2.700 mô hình tập thể, 640 mô hình cá nhân.

Trên lĩnh vực kinh tế, toàn tỉnh đã xây dựng 989 mô hình, trong đó có 672 mô hình tập thể, 317 mô hình cá nhân. Nổi bật là các mô hình về vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Vận động nhân dân liên kết sản xuất, nuôi, trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập kinh tế cao góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững như các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, làng có nghề... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công tác an sinh xã hội, các chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh…

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn tỉnh đã xây dựng 1.628 mô hình, trong đó có 1.355 mô hình tập thể, 273 mô hình cá nhân. Các mô hình tập trung vào việc khéo vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động an sinh xã hội, đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Ban Chỉ đạo đặt hàng một số mô hình “Dân vận khéo” cụ thể; xây dựng các nguồn lực để thực hiện các mô hình

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, toàn tỉnh đã xây dựng 360 mô hình, trong đó có 321 mô hình tập thể, 39 mô hình cá nhân. Các mô hình tập trung vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai rộng rãi và phát huy có hiệu quả, toàn tỉnh xây dựng 363 mô hình, trong đó có 352 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo". Một số Ban Chỉ đạo cấp huyện còn lúng túng trong hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức, đăng ký thực hiện, ban hành quyết định công nhận mô hình "Dân vận khéo". Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” có quy mô, tầm ảnh hưởng lớn còn hạn chế, chưa có tính đột phá; việc xây dựng mô hình tại vùng đặc thù còn khó khăn...

Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo khẳng định, công tác dân vận có ý nghĩa vô cùng quan trọng; nhiều mô hình “Dân vận khéo” rất hay đã triển khai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong triển khai mô hình “Dân vận khéo” phải lắng nghe ý kiến từ các cấp chính quyền và người dân; tiếp thu các sáng kiến từ sơ cơ; đồng thời chia sẻ những bức xúc của người dân để kịp thời giải quyết, tập hợp khối đoàn kết chung.

Đối với nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”... Tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2024), 75 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2024), 25 năm ngày “Dân vận cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2024), 15 năm ngày phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (15/10/2009 – 15/10/2024).

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hướng vào việc giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc sống; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời xây dựng, duy trì, nhân rộng, lồng ghép mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp FDI, vùng dân tộc, vùng giáo.

Cùng với đó, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có chiều sâu, tính lan tỏa. Nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả của Ban Chỉ đạo các cấp. Quan tâm xây dựng các mô hình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo, trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhất là các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trường học… Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" năm 2024, cuộc thi báo chí viết về “Dân vận khéo”...

