Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố cũng như âm mưu, thủ đoạn và tính chất nguy hiểm của hoạt động khủng bố với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống khủng bố cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp chủ động nắm tình hình, rà soát, đánh giá các địa bàn, tuyến, mục tiêu, chuyên đề, lĩnh vực, tổ chức liên quan đến khủng bố và khu vực tiềm ẩn nguy hiểm khủng bố… Đặc biệt, năm 2022, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Đ/c Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, toàn diện; chủ động giải quyết và khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự, khủng bố. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với công tác phòng, chống khủng bố được tăng cường. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài được thực hiện tốt. Các lực lượng chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động chính trị, các lễ hội lớn, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa bàn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ toàn bộ số đối tượng phản động, chống đối…

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm 2022 đến nay chưa phát hiện hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, một số lĩnh vực, tuyến, địa bàn vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, có thể dẫn đến hoạt động khủng bố, phá hoại.

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo đạt được, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Để chủ động đối phó với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định nhằm phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm tình hình hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế, tình hình an ninh trật tự liên quan đến hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động khủng bố.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với công tác phòng, chống khủng bố, nhất là công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động chính trị, các lễ hội lớn, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa bàn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại.

Tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố tại mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Tổ chức lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu khủng bố, nghi khủng bố, tài trợ khủng bố… Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể có các thành viên Ban Chỉ đạo.

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã họp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh thường xuyên quán triệt kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền. Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo được thực hiện đúng và đầy đủ; giải quyết các nhu cầu tôn giáo, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Công tác lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động thường xuyên được quan tâm; tăng cường đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động, các phiên giao dịch việc làm nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh – sinh viên tham gia. Các chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách cách mạng được thực hiện tốt, đầy đủ. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới tiếp tục được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội quan tâm thực hiện có hiệu quả…

Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người, những thành tựu của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong việc đấu tranh và bảo vệ nhân quyền được thực hiện thường xuyên. Việc tuyên truyền công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội được quan tâm thực hiện. Các Sở, ban, ngành liên quan thường xuyên nâng cao chất lượng tham mưu, đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đặc biệt là đấu tranh với các vụ việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá chế độ, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh đề nghị cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc quán triệt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của tỉnh về công tác nhân quyền. Không ngừng nghiên cứu, đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”. Kết hợp chặt chẽ, đảm bảo hài hòa tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo thực thi và phát huy quyền con người trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng ưu tiên các địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn