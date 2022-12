Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Cùng tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VHTT, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là văn kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng, tạo động lực giúp tỉnh phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng. Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương nỗ lực thực hiện định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua gần 10 năm, mặc dù quá trình thực hiện còn có những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đặc biệt là những năm gần đây dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Song, với quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghệ An đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, đến nay, đứng thứ 12 cả nước; đóng góp 12,43% quy mô kinh tế vùng và 1,85% cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước; riêng năm 2022 ước đạt 9,05%; thu ngân sách năm 2022 vượt mốc trên 20 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính – ngân hàng... Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường mở rộng.

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đã và đang quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn