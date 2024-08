Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

Ông Lê Thanh Vân

Tháng 7 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1090/NQ-UBTVQH15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc; đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10/7, theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Căn cứ tài liệu điều tra vụ án; căn cứ quy định pháp luật, ngày 10/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XV để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV