Bách hương quả, loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng của Việt Nam

Vườn chanh leo - bách hương quả của Nafoods Group.

Tuy nhiên, đây là loại quả quen thuộc mà có lẽ ai cũng đã từng dùng qua ít nhất một lần. Đó chính là chanh leo, hay còn được gọi là chanh dây.

Sở dĩ chanh leo được ví von với cái tên bách hương quả là vì đây là loại trái cây nhiệt đới có sự tổng hòa của rất nhiều hương và vị vô cùng đặc biệt của các loại trái cây khác, thơm ngon, lôi cuốn, được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, khi ăn loại trái cây này, mọi người sẽ có cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm nhưng không thể nhớ ra chính xác là hương vị gì.

Nhắc đến chanh leo - bách hương quả, chắc hẳn mọi người đều biết đến thương hiệu Nafoods. Chanh leo tím ngọt Nafoods có vị ngọt dịu pha lẫn vị chua nhẹ, là sản phẩm độc quyền được Nafoods Group đưa ra thị trường dựa trên thói quen, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Việt muốn trải nghiệm vị ngọt nhiều hơn.

Chanh leo tím Nafoods giống mới với chất lượng quả to đồng đều, vỏ cứng, dày cơm, mọng nước, đặc biệt là lưu giữ trọn vẹn hương thơm nguyên bản của quả chanh leo, đánh thức mọi giác quan của bạn. Với độ brix cao trên 17%, chanh leo ngọt Nafoods rất phù hợp cho việc ăn quả tươi mà không cần thêm đường hay qua chế biến.

Để mang lại những sản phẩm không những thơm ngon, bổ dưỡng mà lại còn an toàn cho sức khỏe, Nafoods đã đầu tư và phát triển viện nghiên cứu cây giống chanh leo ở Nghệ An, Gia Lai. Nafoods là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tạo thành công giống chanh leo bằng phương pháp lai hữu tính và đã được Bộ NN-PTNT cấp bằng bảo hộ độc quyền, cung cấp hơn 10 triệu cây giống ra thị trường mỗi năm.

Quá trình chăm sóc chanh leo đến khi thu hoạch quả luôn được đội ngũ chuyên gia của Nafoods nghiên cứu và phát triển, áp dụng các biện pháp canh tác nghiêm ngặt tại các vùng trồng ở các tỉnh Tây Nguyên để đảm bảo cho ra những trái chanh leo chất lượng nhất phục vụ cho thị trường quả tươi nội địa và xuất khẩu.

Sản phẩm chanh leo ngọt tươi của Nafoods Group.

Chanh leo tươi xuất khẩu của Nafoods đã đạt được các chứng nhận hàng đầu thế giới như AIJN, Halal, Kosher, BRC, SGF, ISO 22000:2005… Đây đều là những chứng chỉ hàng đầu về thực hành ứng dụng nông nghiệp bền vững trên thế giới. Đồng thời cũng là các tiêu chuẩn khắt khe nhất về xuất khẩu. Vì vậy, sản phẩm của Nafoods có thể xuất đi cả những thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật.

Trái chanh leo tuy nhỏ nhưng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có giá trị tốt cho cơ thể trong việc bồi bổ sức khỏe và tăng sức đề kháng như vitamin A, C. Hàm lượng vitamin C có trong chanh leo cao gấp nhiều lần so với các họ cùng loại như cam, chanh nên có thể dùng trực tiếp như một món ăn hàng ngày của mọi lứa tuổi, mọi gia đình.

Chanh leo cũng là nguồn giàu các chất chống oxy hóa góp phần làm giảm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng chống các bệnh như ung thư, bệnh tim mạch và bệnh Alzheimer.

Sắt, kali, chất xơ, calo và các khoáng chất có trong chanh leo còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, ổn định chỉ số đường huyết, duy trì hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giảm stress, cung cấp canxi sắt hỗ trợ sức khỏe xương…

Người dùng trải nghiệm ăn quả chanh leo ngọt tươi của Nafoods Group.

Ngoài việc dùng trực tiếp không cần đường, chanh leo tím ngọt Nafoods còn là một nguyên liệu dùng để chế biến nước sốt cực kỳ phổ biến và ngon miệng để rưới lên những món chiên, nướng như phi lê cá chiên giòn hay bò beafsteak…. Vị ngọt ngọt chua chua hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ của chanh leo sẽ làm các món ăn thêm phần hấp dẫn, dậy mùi và đậm vị.

Thêm vào đó, một ly nước chanh leo mát lạnh cùng 1 chiếc bánh mousse chanh leo cũng sẽ làm thực đơn của bạn trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Yaourt chanh leo, hoặc kem chanh leo cũng là những món ăn không thể thiếu trong tủ lạnh nhà bạn.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ẩm thực đa dạng của khách hàng, Nafoods còn tung ra loạt sản phẩm sấy dẻo, trong đó có Chanh leo sấy dẻo gây sốt trên thị trường. Đây cũng là một món ăn vặt được thị trường đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là giới trẻ.

Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, Nafoods đã có mặt tại hơn 70 quốc gia của 5 châu lục trên thế giới, khẳng định thương hiệu và chất lượng nhiều năm liền và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp từ khâu giống, trồng đến chế biến các sản phẩm như nước trái cây cô đặc, rau củ quả đông lạnh xuất khẩu, trái cây sấy, trái cây tươi và hạt dinh dưỡng. Tất cả sản phẩm mang thương hiệu Nafoods hiện đang nhận được sự tin dùng và yêu thích từ người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tác giả: Tùng Đinh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam