Bác sĩ Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam vừa bị bắt: Từng gây chú ý với vụ ly hôn 1200 tỷ

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính tại số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972) đã lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín, đồng thời chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin để khách hàng thanh toán.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (Ảnh: Nha khoa Đại Nam)

Sau đó, ông Trung bị cáo buộc chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) cùng các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để thay thế loại phôi đã cam kết với khách hàng, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cho rằng Hồ Ngọc Tiên Trung còn thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, chỉ đạo lập nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu riêng biệt. Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) cùng các cá nhân liên quan, doanh thu được kê khai thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh trên; khởi tố, bắt tạm giam Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Cơ quan điều tra xác định những khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án và đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Công an TP.HCM, TP. Đà Nẵng cùng các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để được giải quyết theo quy định.

Từng gây chú ý với vụ "ly hôn nghìn tỷ" kéo dài hơn 10 năm

Trước khi bị khởi tố, Hồ Ngọc Tiên Trung được nhiều người biết đến với vụ tranh chấp hôn nhân và tài sản kéo dài hơn một thập kỷ với vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Theo VietnamNet, ngày 29/5, TAND Khu vực 5 (TP.HCM) mở lại phiên xét xử vụ hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp khối tài sản ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng giữa ông Trung và bà Ngọc Anh.

Tuy nhiên, ông Trung vắng mặt tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông cũng không tham gia. Sau khi hội ý, HĐXX cho biết thời gian gần đây hệ thống nha khoa của ông Trung bị cơ quan điều tra khám xét nên chưa rõ ông có đang làm việc với cơ quan điều tra hay không. Vì vậy, tòa quyết định hoãn phiên xét xử để xác minh.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trung và bà Ngọc Anh tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001. Đến tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được. Khi đó, ông cho biết hai bên tự thỏa thuận về tài sản.

Bà Ngọc Anh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy)

Trong khi đó, bà Ngọc Anh cho biết vẫn mong muốn hàn gắn nhưng nếu phải ly hôn thì đề nghị tòa giải quyết luôn việc phân chia tài sản chung. Năm 2016, bà có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ tài liệu liên quan.

Đến tháng 6/2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng việc đăng ký kết hôn năm 2003 tại UBND phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ) không đúng quy định vì ông không trực tiếp có mặt làm thủ tục, dù thừa nhận chữ ký trên giấy chứng nhận kết hôn là của mình.

Ông Trung cũng trình bày do nghi ngờ quan hệ huyết thống nên nhiều lần giám định ADN và kết quả cho thấy ông không phải cha ruột của con gái.

Về phía bà Ngọc Anh, bà cho rằng quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp, không có yếu tố lừa dối. Theo bà, ông Trung biết rõ việc con gái không cùng huyết thống nhưng vẫn chấp nhận, đồng ý cho con mang họ mình. Hai người cùng gây dựng hệ thống nha khoa thẩm mỹ trước khi phát sinh mâu thuẫn từ năm 2010.

Bà Ngọc Anh cho biết trong nhiều biên bản làm việc từ năm 2015 đến 2024, ông Trung đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch mua bán bất động sản đứng tên hai vợ chồng.

Theo bà, chỉ đến khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và đề nghị tòa thu thập chứng cứ liên quan đến 4 người con ngoài giá thú của ông Trung với một phụ nữ khác trong thời kỳ hôn nhân, ông Trung mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật.

Tại phiên tòa ngày 12/5, ông Trung tiếp tục giữ nguyên yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật, không đồng ý chia tài sản chung và chỉ chấp nhận chia cho vợ 20% giá trị tài sản.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và chia khối tài sản ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Bà cũng đề nghị tòa triệu tập bà D.T.T.T., cựu nhân viên của chuỗi nha khoa, tham gia tố tụng.

Theo trình bày của bà Ngọc Anh, bà D.T.T.T. là người chung sống như vợ chồng với ông Trung và có 4 người con chung sinh trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021, khi quan hệ hôn nhân giữa bà và ông Trung vẫn còn tồn tại.

Ngoài ra, bà Ngọc Anh còn cho rằng ông Trung đã chuyển nhiều bất động sản tại TP.HCM cho bà T. đứng tên trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, bà đề nghị tòa triệu tập người này với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các tài sản đang tranh chấp.

Tác giả: Phạm Trang (t/h)

Nguồn tin: Phụ nữ mới