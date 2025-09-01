Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Gần 31.200 ha cây trồng bị ngập úng

Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa của thôn Ô Mễ 3, phường Thái Bình ngập úng. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Bắc Bộ, có khoảng 6.584 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Trong số đó, Hà Nội bị ngập 3.120 ha (bao gồm 2.237 ha lúa), Ninh Bình 1.832 ha (1.568 ha lúa), Hưng Yên ghi nhận 160 ha lúa bị ngập, Bắc Ninh 154 ha (gồm 151 ha lúa) và Phú Thọ 1.318 ha lúa. Các địa phương khác trong khu vực đang tiếp tục rà soát và cập nhật số liệu thiệt hại.

Để ứng phó, các tỉnh/thành đã khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng. Hiện nay, toàn khu vực đang vận hành 318 trạm bơm với tổng cộng 876 máy bơm. Trong số đó, Ninh Bình có 166 trạm/270 máy, Hà Nội 90 trạm/371 máy, Bắc Ninh 33 trạm/178 máy, Phú Thọ 9 trạm/20 máy và Hưng Yên 4 trạm/12 máy. Đồng thời, 83 cống tiêu úng cũng được đưa vào vận hành, gồm 47 cống ở Ninh Bình, 17 cống tại Hà Nội và 19 cống tại Hưng Yên nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại thêm cho sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn với tổng cộng 24.600 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trên diện tích 16.000 ha, Hà Tĩnh 6.850 ha, Nghệ An 1.050 ha và Quảng Trị 700 ha.

Các địa phương tại Bắc Trung Bộ cũng đã huy động toàn bộ hệ thống trạm bơm để tiêu úng khẩn cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực đang vận hành 67 trạm bơm với 285 máy, trong đó riêng Thanh Hóa đã triển khai 65 trạm với 277 máy, còn Nghệ An vận hành 2 trạm với 8 máy bơm.

Ngành nông nghiệp và các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, tổ chức tiêu úng nhanh cho diện tích bị ảnh hưởng, đồng thời cập nhật thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân trong thời gian tới.

Tác giả: Bích Hồng

Nguồn tin: Báo Tin tức