Bắc Bộ rét đậm, miền Trung mưa lớn tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống nước ta.

Đêm 29/11, hình thái này ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc, sau đó tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày 30/11, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du phổ biến 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trong khi đó, vùng đồng bằng dao động 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực kể từ đầu mùa. Người dân sẽ cảm nhận được cái rét rõ rệt của mùa đông khi nhiệt độ trung bình trong ngày không vượt quá 15 độ C.

Đồng thời, mưa dông xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc từ ngày 30/11 khiến cảm giác rét buốt gia tăng. Trạng thái rét đậm, rét hại và mưa duy trì đến hết ngày 3/12.

Trang Accuweather nhận định Hà Nội duy trì mức nhiệt cao trong hai ngày đầu tuần tới (28-29/12). Thời tiết oi nóng tiếp diễn khi nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 30-32 độ C, trời nắng.

Đến ngày 30/11, khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt khi nhiệt độ xuống thấp nhất 13 độ C, cao nhất 23 độ C. Thời tiết rét đậm về đêm và sáng sớm.

Thời điểm Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ rét nhất trong đợt này là ngày 1-2/12 khi nhiệt độ trong ngày chỉ ở ngưỡng 12-15 độ C. Sau đó, nền nhiệt tăng dần nhưng duy trì kiểu thời tiết lạnh, nhiều mây, mưa dông.

Cùng lúc, thời tiết Trung Bộ và Nam Bộ diễn biến xấu do tác động của không khí lạnh cùng vùng áp thấp khả năng xuất hiện ở nam Biển Đông trong ngày 1/12.

Chuyên gia nhận định vùng áp thấp có xác suất 65-75% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và 15-20% mạnh thành bão. Dù vậy, tương tác của không khí lạnh khiến diễn biến của hình thái có nhiều thay đổi.

Theo bản đồ của Windy, vùng áp thấp khả năng hình thành và mạnh lên trong ngày 2/12 ở khu vực nam Biển Đông. Hình thái này sau đó đi chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, quét ngang qua vùng biển Cà Mau - Kiên Giang rồi tiếp tục đi về hướng tây, không tiến vào đất liền Nam Bộ.

Từ ngày 30/11, miền Trung khả năng bước vào đợt mưa lớn diện rộng, riêng Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lớn xuất hiện liên tục trong các ngày 2-4/12. Chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng úng ngập ở đô thị và lũ quét, sạt lở vùng núi.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn