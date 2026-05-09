Ba xe tông liên hoàn, tài xế tử vong trong cabin biến dạng

Khoảng 9h ngày 8/5, ba phương tiện gồm 1 xe bồn chở gas, 1 xe tải và 1 xe ô tô con va chạm trên đường tỉnh 825, đến khu vực Cống Bàng Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa thì xảy ra va chạm. Thời điểm này phương tiện di chuyển trên đường khá đông, phát hiện sự cố nhiều người điều khiển phương tiện kịp thời né tránh.

Tại hiện trường, phần đầu xe của 3 phương tiện bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Xe tải sau va chạm bị hất văng phần đuôi xuống lề đường, cabin bẹp dúm, tài xế tử vong mắc kẹt bên trong cabin.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động các tổ công tác xuống hiện trương điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời phân luồng để tránh ùn ứ. Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường sử dụng các thiết bị banh cắt, phá cabin biến dạng để đưa thi thể tài xế xe tải ra ngoài.

Xe cứu hộ giao thông được điều động đến hiện trường để di dời các phương tiện gặp nạn đi tránh ùn ứ kéo dài trên tuyến đường tỉnh này.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn