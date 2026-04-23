6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, ùn tắc kéo dài đến 2h sáng

Một số xe hư hỏng nặng trong vụ tai nạn - Ảnh: MINH TUẤN

Đến hơn 22h ngày 22-4, cơ quan chức năng vẫn đang giải quyết sự cố 6 ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM).

Khoảng 20h cùng ngày, 3 xe tải, 1 ô tô và 2 xe đầu kéo xảy ra va chạm liên hoàn khi đổ dốc cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Phú Thuận (quận 7 cũ) đi phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ).

Tại hiện trường, một xe tải và xe con va vào phần rơ moóc của xe đầu kéo khiến hai xe nằm chắn ngang mặt đường. Vụ va chạm may mắn không gây thương vong, nhưng làm nhiều xe bị hư hỏng và khiến dòng xe ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn - Ảnh: MINH TUẤN

Rạng sáng 23-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết hiện trường đã được giải tỏa lúc 2h, các xe đã di chuyển ổn định hướng từ quận 7 cũ sang TP Thủ Đức cũ. Cảnh sát giao thông phân luồng các xe di chuyển từ Nguyễn Văn Linh ra Nguyễn Lương Bằng để đi Huỳnh Tấn Phát, tránh ùn ứ - Ảnh: MINH TUẤN

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ