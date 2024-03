Bà Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.650 tỉ để khắc phục hậu quả cho chồng và cháu gái

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 21-3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị khắc phục thiệt hại thay chồng và cháu gái

Ngay khi bắt đầu phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan xin được viết đơn ngay tại tòa để trình bày đề nghị liên quan đến việc bồi thường trong vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan viết đơn tại tòa, xin chuyển 1.650 tỉ khắc phục thay chồng và cháu gái

Sau khi nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan, chủ tọa thông báo trong đơn bà Lan xin được chuyển số tiền trên 1.650 tỉ đồng để bồi thường trách nhiệm cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ.

Nguồn gốc số tiền này gồm 1.300 tỉ đồng (tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa) do ông Nguyễn Cao Trí bồi thường và hơn 300 tỉ đồng do một cá nhân trả cho bà Lan.

Ông Chu Lập Cơ (Công ty cổ phần Times Square) bị cáo buộc đã thống nhất với vợ sử dụng tài sản là tòa nhà Times Square để đảm bảo cho các khoản vay.

Sau khi có tài sản đảm bảo của chồng, bà Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống hoặc nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.100 tỉ đồng.

"Ông Chu Lập Cơ cho vợ mượn tài sản là việc hết sức bình thường"

Luật sư bào chữa cho ông Chu Lập Cơ cho rằng đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng mức hình phạt đề nghị từ 10-11 năm tù là quá nghiêm khắc.

Luật sư không tranh luận về tội danh tham ô tài sản mà ông Chu Lập Cơ bị truy tố, mà chỉ phân tích bối cảnh, nguyên nhân, mức độ hành vi phạm tội để hội đồng xét xử xem xét.

Theo luật sư, Ngân hàng Nhà nước đã chủ trương hợp nhất và bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý tham gia.

Tuy nhiên sau khi hợp nhất thành Ngân hàng SCB thì bà Trương Mỹ Lan huy động bạn bè, người thân, tìm nguồn tài chính để đưa vào tái cơ cấu và tòa nhà Times Square của chồng bà là một trong số đó.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Luật sư cho rằng việc ông Chu Lập Cơ cho vợ mượn tài sản là việc hết sức bình thường.

Bản thân ông Cơ cũng không nhất thiết phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản sau khi đã cho mượn vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ mình.

Ông Chu Lập Cơ cũng hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ nhân viên văn phòng của mình vì trước đó đã chuyển nhiều hồ sơ cho ông ký duyệt đều có chữ ký nháy và chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Theo luật sư, tòa nhà Times Square có ý nghĩa rất lớn đối với ông Chu Lập Cơ, là tâm huyết cả đời, là bộ mặt, uy tín của ông Cơ.

Việc ông Chu Lập Cơ vẫn chấp nhận sử dụng tài sản này để đảm bảo khoản vay theo đề nghị của vợ mà bản thân ông không hưởng lợi gì cho thấy ông hoàn toàn thiện chí muốn giúp đỡ ngân hàng.

Ngoài ra, luật sư cũng thống nhất quan điểm của các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan về kết quả thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân, và giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá trong việc xác định thiệt hại vụ án.

Liên quan việc định giá tòa nhà Times Square, theo luật sư, Công ty Hoàng Quân chỉ định giá giá trị tài sản mà không thẩm định giá trị quyền sử dụng đất.

Việc bất hợp lý của chứng thư và việc sử dụng chứng thư để xác định thiệt hại thì rất bất lợi cho bị cáo.

Sau khi được phiên dịch lại luận cứ bào chữa của luật sư bằng tiếng Anh, ông Chu Lập Cơ nói đã đến Việt Nam hàng chục năm trước rồi lập gia đình và làm ăn kinh doanh tại đây nên xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Ông Cơ vẫn khẳng định việc đồng ý với vợ cho mượn tòa nhà Times Square là để tái cấu trúc SCB theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét.

