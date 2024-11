Bà Trương Mỹ Lan đòi SCB trả lại 5.000 tỉ đồng tăng vốn điều lệ

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Bị đòi 5.000 tỉ, SCB nói đã hòa vào dòng tiền chung

Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan xin được nhận lại nhà cổ số 110 Võ Văn Tần, do mẹ bà Lan mua cho con gái bà Lan, do con gái bà là Chu Duyệt Phấn đứng tên; nhà số 78 Nguyễn Huệ, quận 1 do con gái bà Lan đứng tên; nhà đất số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1 do mẹ bà mua, đang cho SCB thuê làm trụ sở; nhà đất số 24 Lê Lợi, quận 1 và nhà đất số 21-21A Trần Cao Vân, quận 3 do Trương Huệ Vân đứng tên. Bà Lan cho rằng đây không phải là tài sản của bà.

Phần bà Lan, bà xin lại nhà đất số 193 Trần Hưng Đạo, quận 1, là trụ sở Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, bà xin tòa xem xét lại 5.000 tỉ góp vào SCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa tăng được thì cho xin lại để khắc phục hậu quả.

Về vấn đề tăng vốn điều lệ, đại diện SCB cho biết SCB hoàn thành các thủ tục để tăng vốn điều lệ năm 2021, tiền đã hòa vào dòng tiền chung, tuy nhiên chưa có giấy chứng nhận tăng vốn.

'SCB không có quyền nói bà Lan chiếm đoạt'

Tại tòa, đại diện SCB cho biết SCB kháng cáo 5 vấn đề. Cụ thể, SCB đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của SCB về lãi suất; Đối với các giao dịch tài sản, SCB đề nghị không buộc phải hoàn trả tài sản cho nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc đề nghị giao tài sản để SCB xử lý; Chấm dứt kê biên một số tài sản; Làm rõ quyền của SCB đối với cơ quan thi hành án dân sự trong các nghĩa vụ buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB 673.000 tỉ đồng và giao SCB xử lý 1.121 mã tài sản; Giao dự án 6A cho SCB nhằm khắc phục hậu quả.

Khi hội đồng xét xử hỏi lại về các vấn đề SCB kháng cáo thì đại diện SCB tỏ ra lúng túng. Đại diện SCB cho rằng trong 1.121 mã tài sản tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý, có một số tài sản bị chồng lấn với mã tài sản mà tòa sơ thẩm tuyên trả về cho các cá nhân khác.

Cụ thể, tòa sơ thẩm tuyên SCB trả lại 3 mã tài sản cho Công ty Phương Trang, nhưng phần này nằm trong 1.121 mã tài sản mà nhóm Vạn Thịnh Phát đang dùng để thế chấp tại SCB.

Về nội dung kháng cáo thứ 4, SCB cho rằng bà Trương Mỹ Lan có 2 nghĩa vụ độc lập là bồi thường 673.000 tỉ và giao 1.121 mã tài sản cho SCB xử lý.

SCB lo ngại quá trình thi hành án, số tiền thu giữ của bà Trương Mỹ Lan không đủ bồi thường thì cơ quan thi hành án sẽ cấn trừ vào 1.121 mã tài sản.

Chủ tọa hỏi: "Nếu như thế thì bị cáo Lan phải bồi thường 2 lần?". Đại diện SCB nói không phải như vậy nhưng vẫn bảo lưu quan điểm kháng cáo.

Với kháng cáo của SCB về tiếp tục tính lãi đến khi thi hành án, bà Lan không đồng ý vì bà cho rằng không đúng quy định pháp luật.

Đối với các kháng cáo còn lại của SCB, bà Lan giải thích về bối cảnh việc vay mượn cá nhân giữa bà và các công ty Hồng Phát, T&H Hạ Long, Phương Trang...

Bà Lan cho rằng chủ các công ty này đều vay tiền của cá nhân bà và bị SCB mượn tài sản để tái cơ cấu, nên việc tòa tuyên họ phải trả tiền cho bà là đúng.

Bà Lan nói bà đã làm rất nhiều việc giúp cho SCB. "Đừng bao giờ nói bà Lan chiếm đoạt, SCB không bao giờ có quyền nói như thế. Vì tiền bị cáo cũng đưa vào SCB" - bà Lan nói.

