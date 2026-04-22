Ba trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT

Năm 2026, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 11-12/6. Để được xét công nhận tốt nghiệp, ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh phải thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Tuy nhiên, có ba trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp, theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Sự cố đột xuất trước hoặc ngay buổi thi đầu tiên

Thí sinh có thể được xét đặc cách tốt nghiệp THPT nếu bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện đặc cách là thí sinh phải đủ điều kiện dự thi, có kết quả rèn luyện và học tập cả năm ở lớp 12 đều được đánh giá từ mức khá trở lên.

Hồ sơ gồm:

Hồ sơ nhập viện, ra viện (hoặc xác nhận đang điều trị) do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp18 (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về kết quả rèn luyện và học tập ở lớp 12.

Sự cố đột xuất trong quá trình thi

Đối tượng thứ hai được đặc cách xét tốt nghiệp là thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi; hoặc thí sinh sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Trường hợp này, thí sinh phải đáp ứng đủ điều kiện dự thi, có điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên; được đánh giá kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 từ mức khá trở lên và kết quả học tập từ mức đạt trở lên.

Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

Hồ sơ nhập viện, ra viện do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

Hồ sơ minh chứng về kết quả rèn luyện và học tập ở lớp 12.

Vận động viên có thành tích xuất sắc

Trường hợp thứ ba được đặc cách là các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế, có thời gian tập huấn ở nước ngoài hoặc thi đấu quốc tế trùng với thời gian thi tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

Minh chứng về việc đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế;

Minh chứng về việc thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.

Về thủ tục, thí sinh nộp hồ sơ cho hiệu trưởng nơi đăng ký dự thi chậm nhất một tuần sau buổi thi cuối cùng. Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh.

