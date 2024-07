Ba tàu cá bị nạn, ngư dân tự bơi được vào bờ

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng người dân Đồng Hới phối hợp kéo chiếc tàu câu mực bị chìm lên bờ.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 22/7, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin hai tàu cá loại công suất nhỏ mang số hiệu QB 11406-TS do ông Trần Viết Tình, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh và tàu QB 11580-TS do ông Nguyễn Ngọc Cường, trú tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới điều khiển cùng làm nghề câu mực, khi trở bờ còn cách cửa Nhật Lệ khoảng 500 m thì bị nạn do gặp mưa dông gió lốc.

Hậu quả, ông Tình bị rơi xuống biển và tự bơi vào bờ, còn chiếc tàu câu mực thả trôi tự do đến sáng nay được một tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới tiếp cận và kéo vào bờ an toàn.

Trong khi đó, tàu cá QB 11580 TS bị sóng đánh chìm, ông Cường cũng tự bơi vào bờ. Đến 14 giờ chiều nay, chiếc tàu bị chìm được chủ tàu, các tàu cá tìm thấy ở khu vực cửa Nhật Lệ và được Bộ đội Biên phòng cùng với người dân địa phương phối hợp kéo lên bờ để sửa chữa.

Tàu cá QB 98063 TS bị sóng đánh đứt dây néo, trôi vào mắc cạn ở bờ biển Bảo Ninh.

Cũng trong đêm qua, tàu cá công suất gần 200cv số hiệu QB 98063 TS do ông Phạm Ngư, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên neo cách cửa Nhật Lệ khoảng 800m thì bị sóng đánh làm đứt dây neo và trôi vào mắc cạn ở bờ biển thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử lực lượng đến hiện trường động viên và phối hợp với gia đình, địa phương hỗ trợ ngư dân kéo phương tiện ra khỏi vị trí mắc cạn, mang vật chất và trang thiết bị lên bờ để tránh bị hư hỏng gây thêm thiệt hại cho ngư dân.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: Báo Nhân dân