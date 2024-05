Vụ tàu cá Quảng Bình bị cháy trên biển, nguyên nhân do bình ga phát nổ

Chiều 8/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, bước đầu xác định, vụ tàu cá mang số hiệu QB 92198 TS bị cháy là do bình ga trên tàu phát nổ gây ra.

Hiện trường vụ cháy tàu. Ảnh: Đồn Biên phòng Triệu Vân cung cấp.



Theo đó, tàu các này do ông Nguyễn Khánh Thới (45 tuổi; trú tại Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Tàu bị cháy vào lúc 18h30’ ngày 7/5, khi đang neo đậu tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý về hướng Đông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu và được tàu cá QB 92458 TS do ông Nguyễn Văn Chới (trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, đánh bắt gần đó cứu vớt.

Đến lúc 8h00’ ngày 8/5, toàn bộ thuyền viên trên tàu bị nạn đã được chuyển sang tàu cá QT 92368 TS do ông Trương Quyết Chiến (48 tuổi; trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển và nhập lạch vào cảng cá Cửa Việt (thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với Cảng cá Cửa Việt gặp gỡ, động viên, thăm hỏi thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các thuyền viên trên đã ổn định và được gia đình đưa về địa phương để tiếp tục theo dõi.

Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp gặp gỡ, thăm hỏi các thuyền viên trên tàu bị cháy. Ảnh: Đồn Biên phòng Triệu Vân cung cấp.



Như đã đưa tin, tối ngày 7/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo, tàu cá QB 92198 TS do ông Nguyễn Khánh Thới làm thuyền trưởng bất ngờ bốc cháy khi đang trên biển.

Đây được cho là tàu cá thứ 5 của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp nạn trên biển trong thời gian ngắn vừa qua.

Tác giả: Nghĩa Văn

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết