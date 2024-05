Ba nhà vô địch tạo nên "bảng tử thần" tại Giải Báo chí Miền Trung 2024

“Đoàn kết là giá trị truyền thống quý báu của ngành báo chí miền Trung”

Trong 9 lần đã được tổ chức Giải Bóng đá Báo chí Miền Trung thì TP Huế từng đăng cai 2 lần và trong lần trở lại đất Cố đô sắp tới, chủ nhà Huế đang nỗ lực hết mình, quyết tâm mang tới một ngày hội bóng đá để làm món quà kỷ niệm 10 năm tồn tại của sân chơi dành cho những người làm báo thuộc dải đất miền Trung đầy nắng và gió.

Một thông tin đáng chú ý là ngoài những cái tên quen thuộc là FC Báo chí Thanh Hóa, CLB Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), FC Báo chí Hà Tĩnh, Quảng Bình JFC, Phóng viên Quảng Trị FC, đội chủ nhà Huế RFC, JFC Đà Nẵng, thì năm nay còn có sự trở lại của Quảng Trị FC và tân binh Liên quân Club Bình Định - Quảng Nam.

Về thể thức thi đấu, các đội sẽ được chia thành 2 bảng đấu. Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, chọn ra 2 đội đầu mỗi bảng vào thi đấu chung kết. Các đội còn lại sẽ thi đấu phân hạng từ vị trí thứ 3 đến thứ 8.

Giải Báo chí Miền Trung lần thứ 10 - 2024 tiếp nối giá trị truyền thống về tinh thần đoàn kết đã được xây dựng trong gần một thập kỷ đã qua của những người làm báo

Ngoài các giải thưởng dành cho các đội xuất sắc, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải. Một thông điệp đầy ý nghĩa mà phía chủ nhà Huế thông tin tại buổi họp báo năm nay đó là tiếp nối tinh thần đoàn kết thông qua ngôn ngữ bóng đá, là giá trị truyền thống quý báu đã được tạo dựng, hun đúc và duy trì trong suốt 9 năm đã qua của ngành báo chí khu vực miền Trung.

Đặc biệt vào năm nay, nhằm tôn vinh, tri ân và ghi nhận công lao đóng góp của các cá nhân đã có công sáng lập giải, BTC cũng sẽ tổ chức chương trình Gala kỷ niệm 10 năm thành lập Giải Bóng đá Báo chí Miền Trung.

Lộ diện bảng tử thần

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ 10 – 2024 đã thực sự khiến nhiều người cảm thấy hào hứng khi là thăm may rủi đã đưa đương kim vô địch CLB Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), FC Báo chí Thanh Hoá, JFC Đà Nẵng và Phóng viên Quảng Trị FC vào chung bảng B.

Nói không quá khi cho rằng, bảng B được giới chuyên môn đánh giá là bảng tử thần bởi cả 3 đội bóng Rclub Nghệ An, FC Báo chí Thanh Hóa, JFC Đà Nẵng đều là những nhà vô địch. Trong đó, Rclub Nghệ An lên ngôi 5 lần, FC Báo chí Thanh Hoá và JFC Đà Nẵng có 2 lần lên ngôi.

Lá thăm may rủi tạo nên bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt chung của các đại diện đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Trị

Còn nhớ tại trận chung kết Giải Bóng đá Báo chí Miền Trung lần thứ 9 – 2023, chủ nhà Nghệ An dù được đánh giá cao hơn đã rất chật vật mới giành được chiến thắng trước JFC Đà Nẵng chơi đầy kỷ luật nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Bùi Ngọc Linh. Trước đó vào năm 2022 khi giải được tổ chức tại xứ Thanh, đại diện xứ Nghệ và chủ nhà FC Báo Chí Thanh Hóa đã tạo nên trận chung kết nghẹt thở vô cùng đáng nhớ, được định đoạt bằng loạt sút luân lưu cân não và sau cùng chức vô địch đã gọi tên Rclub Nghệ An.

Nói thế để thấy, dù đã lên ngôi 2 lần gần nhất nhưng chiếc cup vô địch của CLB Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An) giành được đều không hề dễ dàng khi phải đối đầu với những đối thủ kị dơ như đến từ Thanh Hóa và Đà Nẵng. Trong khi đó, lần trở lại này Phóng viên Quảng Trị FC sẽ là "một ẩn số" mà các đội không được phép xem thường, đặc biệt là với một giải đấu không áp dụng vòng bán kết nên mỗi trận đấu đều sẽ như một trận chung kết, các đội phải giành giật từng điểm số, chỉ số phụ và không được phép mắc sai lầm dù là nhỏ nhất.

Rclub Nghệ An vô địch Giái Bóng đá Báo chí Miền Trung lần thứ 8 tổ chức tại Thanh Hóa vào năm 2022

Bảng A sẽ là sự góp mặt của chủ nhà Huế RFC, FC Báo chí Hà Tĩnh, CLub liên quân Bình Định- Quảng Nam và Quảng Bình JFC. Cách đây một năm khi giải tổ chức tại Nghệ An, Huế RFC đã trình làng một đội hình trẻ trung, tài năng giờ đã thực sự trưởng thành, xứng đáng được xếp vào hàng ứng viên sáng giá cho chức vô địch khi có thêm lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, FC Báo chí Hà Tĩnh cũng “không phải dạng vừa” khi tỏ rõ tham vọng lớn nhờ những thay đổi đáng kể về nhân sự, họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh cho một suất đá trận chung kết danh giá trên đất cố đô. 2 đội bóng còn lại là tân binh CLUB liên quân Bình Định - Quảng Nam và Quảng Bình JFC có lẽ là những ẩn số thú vị hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều bất ngờ để tạo nên những ngày tranh tài đầy bất ngờ, khó quên tại Giải Báo chí miền Trung lần thứ 10 – 2024.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6 tại sân bóng Bá Công, TP Huế. Về thể thức thi đấu, 8 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng rồi đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào đá chung kết. Các đội xếp thứ 2,3,4 mỗi bảng cũng sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 3 đến 8.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn