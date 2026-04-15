Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ảnh: Phạm Bằng



Theo các quyết định của Ban Bí thư, ngày 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 112-QĐNS/TW chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Tiếp đó, ngày 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 140-QĐNS/TW chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới tư duy, tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn