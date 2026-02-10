Apple đang lãi khủng vì chi phí pin iPhone cực rẻ, giá thay cực cao

Pin iPhone cũng không ngoại lệ trong chiến dịch này của Apple. Thông tin này càng được thể hiện rõ nếu những thông tin rò rỉ gần đây về chi phí thực tế của pin iPhone là chính xác.

Theo nguồn tin từ tài khoản Schrödinger trên mạng xã hội X, viên pin dung lượng 5.088mAh được cho là trang bị trên iPhone 17 Pro Max chỉ có giá khoảng 12 USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức giá bán linh kiện thay thế chính hãng mà hãng công bố vào tháng 10/2025.

Cụ thể, Apple đã công bố bảng giá linh kiện dòng iPhone 17 trên cửa hàng tự sửa chữa của mình. Trong đó, pin iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được bán với giá 119 USD. Ngoài pin, các linh kiện khác cũng có giá khá cao như mặt kính sau 159 USD, camera trước 199 USD, và màn hình 329 USD (iPhone 17 Pro) hoặc 379 USD (iPhone 17 Pro Max).

Apple thu lợi lớn khiến người dùng băn khoăn

Nếu mức chi phí 12 USD là chính xác, phần chênh lệch giữa giá linh kiện và chi phí sản xuất có thể rất lớn. Tuy vậy, mức giá thay pin thực tế còn bao gồm nhiều yếu tố khác như vận hành chuỗi cung ứng, hậu mãi, kiểm định chất lượng và dịch vụ sửa chữa.

Thông tin rò rỉ trên xuất hiện trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất smartphone đang chuyển sang pin silicon-carbon. Loại pin này có thể đạt dung lượng khoảng 6.000 mAh với kích thước nhỏ hơn, nhưng chi phí sản xuất thường cao hơn, khoảng 18 USD theo một số ước tính.

Ở chiều ngược lại, iPhone 17 Pro Max lại vừa đạt kết quả ấn tượng trong các bài kiểm tra thời lượng pin quy mô lớn của CNET khi vượt qua nhiều đối thủ. Thậm chí, iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng xếp thứ hai cùng OnePlus 15, dù dung lượng pin nhỏ hơn gần một nửa so với đối thủ.

Kết quả này phần nào phản ánh lợi thế tối ưu hóa phần cứng và phần mềm của Apple. Vì vậy, dù chi phí linh kiện có thể thấp, trải nghiệm thực tế vẫn là yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc giá trị sản phẩm.

