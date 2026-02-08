Điểm yếu của Apple

Dòng iPhone 17 của Apple đạt kỷ lục về doanh thu. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa trải qua một quý kinh doanh lịch sử, với doanh số iPhone tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2021. Dòng iPhone 17 Pro được khẳng định là sản phẩm thành công nhờ hội tụ những yếu tố quen thuộc gồm thiết kế mới, hiệu năng cao, pin cải thiện và màu sắc thu hút.

Không giống những lần ra mắt gây tranh cãi trước đó, Apple lần này chọn cách tiếp cận an toàn. Công ty không đưa ra các tuyên bố táo bạo về AI hay quảng bá những tính năng chưa hoàn thiện. Điều này trái ngược với sai lầm năm 2024, khi iPhone 16 từng được gắn nhãn “sẵn sàng cho AI” dù chưa có nền tảng Apple Intelligence đi kèm.

Ngoài ra, iPhone 17 cũng hưởng lợi từ nhu cầu nâng cấp bị dồn nén. Nhiều người dùng đã trì hoãn đổi máy từ năm 2020, thời điểm làn sóng 5G thúc đẩy chu kỳ mua sắm lớn.

Theo báo cáo công bố tuần qua, Apple ghi nhận doanh thu iPhone lên tới 85 tỷ USD, đồng thời vẫn đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nguồn cung sau 4 tháng ra mắt. Công ty còn dự báo doanh thu quý hiện tại có thể tăng tới 16%, vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng ấn tượng này lại tiềm ẩn một nguy cơ khi nó có thể trở thành cái cớ để Táo khuyết trì hoãn việc giải quyết vấn đề AI của thiết bị.

Dù vẫn thống trị thị trường smartphone, nhà sản xuất iPhone đang tụt lại khá xa so với các đối thủ trong cuộc đua AI tạo sinh. Một số ý kiến cho rằng Apple không cần AI vì công ty chưa từng sở hữu công cụ tìm kiếm hay “nắm giữa chìa khoá của Internet”.

Tuy nhiên, lập luận này bị xem là sai lầm. Trong 25 năm qua, Apple được xây dựng trên nền tảng Internet, yếu tố cốt lõi của iPhone, iPad, App Store hay iOS. Do đó, AI có thể đóng vai trò tương tự trong tương lai gần.

Apple vẫn thể hiện sự chậm chạp trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Công nghệ trong thời gian tới không còn xoay quanh mô hình ứng dụng như hiện nay. Người dùng sẽ kỳ vọng tương tác bằng giọng nói, phản hồi tức thì và các tác nhân AI thay thế thao tác thủ công. Khi đó, hệ sinh thái App Store có thể trở nên lỗi thời.

Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo Apple bị đánh giá chưa đưa ra tầm nhìn đủ táo bạo. CEO Tim Cook vẫn chưa thể hiện chiến lược AI rõ ràng. Ngoài ra, việc bổ nhiệm John Giannandrea dẫn dắt nhóm AI từ năm 2018 bị xem là một quyết định thiếu hiệu quả. Sau khi ông rời vai trò lãnh đạo AI, Craig Federighi tiếp quản và tìm giải pháp ngắn hạn bằng việc hợp tác với Gemini của Google.

Quý kinh doanh kỷ lục là dấu hiệu tích cực nhưng không thể che lấp thực tế rằng Apple phải tìm con đường dẫn đầu trong kỷ nguyên điện toán và AI.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn