Apple phát hành iOS mới cho loạt iPhone đã bị “lãng quên”

Bên cạnh iOS 26.2.1, Apple cũng tung ra các bản vá bảo mật dành cho các phiên bản iOS cũ như iOS 12, iOS 15 và iOS 16. Đáng chú ý, iPhone 5s và iPhone 6 lần lượt ra mắt vào các năm 2013 và 2014 cũng nhận được bản cập nhật iOS 12.5.8 mới nhất cho iOS 12.

iPhone 5s vẫn được Apple hỗ trợ sau hơn một thập kỷ

iOS 12.5.8 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên iPhone 5s và iPhone 6 được cập nhật kể từ bản vá bảo mật phát hành hồi tháng 1/2023. Bản cập nhật mới giúp duy trì hoạt động của các dịch vụ như FaceTime, iMessage, đồng thời đảm bảo khả năng kích hoạt thiết bị sau tháng 1/2027.

Nhiều iPhone và iPad đời cũ được cập nhật iOS và iPadOS

Ngoài iOS 12, Apple cũng phát hành các bản cập nhật mới cho những thiết bị chạy iOS 15, iOS 16 và iOS 18. Các phiên bản này chủ yếu tập trung vào sửa lỗi và cải thiện độ ổn định hệ thống, song Apple không công bố chi tiết thay đổi. Danh sách cập nhật bao gồm iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 và các phiên bản iPadOS tương ứng.

Khác với một số nhà sản xuất Android, Apple không đưa ra cam kết cụ thể về thời gian hỗ trợ phần mềm cho từng thiết bị. Tuy nhiên, theo yêu cầu của quy định tại Anh, hãng đã xác nhận cung cấp ít nhất 5 năm cập nhật bảo mật cho iPhone 15 Pro Max. Trên thực tế, nhiều mẫu iPhone thường nhận được thời gian hỗ trợ dài hơn, bao gồm cả các bản nâng cấp iOS và vá bảo mật.

Dù số lượng người dùng iPhone 5s và iPhone 6 hiện nay không còn nhiều, việc Apple tiếp tục cập nhật cho các thiết bị hơn 10 năm tuổi cho thấy nỗ lực kéo dài vòng đời sản phẩm. Với những người vẫn giữ lại iPhone cũ để sử dụng phụ hoặc dự phòng, các bản cập nhật này vẫn có ý nghĩa nhất định.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn