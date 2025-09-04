Apple đưa nhiều sản phẩm vào danh sách 'không nên mua'

Theo đó, iPhone 8 Plus bản 64GB và 256GB chính thức bị Apple liệt vào diện “vintage”, cùng với bản Product RED đã nằm trong danh sách từ trước. Đáng chú ý, phiên bản 128GB tạm thời chưa bị đưa vào. Trước đó, iPhone 8 thường và iPhone X – ra mắt năm 2017 – cũng đã được xếp vào diện này.

Không chỉ iPhone, loạt MacBook Air 11 inch (2015) và MacBook Pro 13 inch, 15 inch (2017) cũng chung số phận. Điều này đồng nghĩa, những mẫu máy này đã chính thức rơi vào danh sách “không nên mua” đối với người tiêu dùng, bởi nguy cơ khó sửa chữa, thiếu linh kiện thay thế trong thời gian tới.

Apple định nghĩa sản phẩm “vintage” là những thiết bị đã ngừng bán từ 5 năm trở lên. Sau 7 năm, chúng sẽ trở thành “obsolete” (lỗi thời) và không còn được Apple hoặc các trung tâm ủy quyền hỗ trợ sửa chữa, ngoại trừ một số trường hợp thay pin MacBook có thể kéo dài đến 10 năm.

Điều này có nghĩa là, dù người dùng vẫn có thể sử dụng, nhưng việc bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện cho các mẫu máy này sẽ ngày càng khó khăn, thậm chí tốn kém hơn cả giá trị thực tế của sản phẩm. Chính vì thế, với những ai đang có ý định sắm thiết bị Apple, đây là nhóm sản phẩm không nên mua.

Nhiều người vẫn trung thành với iPhone 8 Plus hay MacBook Pro 2017 vì máy vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, việc Apple liên tục cập nhật danh sách “vintage” là lời nhắc nhở rằng chu kỳ hỗ trợ của các thiết bị cũ đang đi đến hồi kết.

Trong khi đó, loạt iPhone 17 với các phiên bản iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air đang được kỳ vọng sẽ có tuổi thọ hỗ trợ lâu dài hơn.

Tác giả: Việt Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn