Bất ngờ của Apple đêm nay

AirPods Pro 2. Ảnh: The Verge.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities bất ngờ cho biết Apple sẽ ra mắt AirPods Pro 3 trong sự kiện diễn ra lúc 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), dù ban đầu dự đoán sản phẩm sẽ trình làng vào năm sau.

“Apple dự kiến ra mắt AirPods Pro 3 vào nửa cuối 2025, trong khi bản nâng cấp lớn hơn với camera hồng ngoại có thể xuất hiện trong 2026”, Kuo viết.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn AirPods Pro 3 ra mắt cuối năm nay. Trước đó, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cũng dự đoán về các sản phẩm dự kiến trình làng trong cuối năm, bao gồm AirPods Pro thế hệ mới.

“Sẽ có Apple Watch thế hệ mới, Vision Pro với chip nhanh hơn, cùng iPad Pro trang bị chip xử lý M5.

Người dùng cũng có thể mong đợi AirPods Pro thế hệ mới, khi tôi từng đưa tin đầu năm nay rằng Apple đang phát triển tai nghe có thể đo nhịp tim, bên cạnh HomePod mini và Apple TV”, Gurman chia sẻ trong bản tin Power On cuối tháng 8.

Dựa trên tin đồn, AirPods Pro 3 có thể trang bị cảm biến đo nhịp tim, tính năng từng xuất hiện trên Powerbeats Pro 2. Tai nghe sẽ tích hợp cảm biến quang học LED, có thể phát xung để đo nhịp tim dựa trên lưu lượng máu.

Nếu hoạt động giống Powerbeats Pro 2, dữ liệu nhịp tim của AirPods Pro 3 sẽ đồng bộ với các nền tảng sức khỏe phổ biến.

Theo 9to5Mac, AirPods Pro 3 có thể cải thiện độ ổn định khi kết nối. Hộp sạc sản phẩm cũng được thiết kế mỏng và nhỏ hơn, tương tự AirPods 4.

Trong bài đăng ngày 9/9, Gurman nhấn mạnh AirPods Pro 3 sẽ không cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh và chống ồn chủ động (ANC).

“Tôi vẫn dự đoán AirPods Pro 3 ra mắt ngày 9/9 với cảm biến đo nhịp tim. Các tính năng khác gồm cải tiến thiết kế để vừa vặn hộp sạc mới. Những nâng cấp về âm thanh, chống ồn chủ động có thể không xuất hiện”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Từng có tin đồn rằng ANC trên AirPods Pro 3 sẽ tốt hơn, bên cạnh chip H3 giúp cải thiện chất lượng âm thanh. Dù vậy, trọng tâm của sản phẩm có thể dành cho cảm biến nhịp tim, phục vụ sức khỏe và tập thể dục.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn