Ập vào kiểm tra phòng nghỉ của nhân viên cây xăng, phát hiện 6 nam nữ thanh niên đang làm điều xấu hổ

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang 6 thanh niên gồm: Nguyễn Trung Quốc (sinh năm 1995), Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1999), Huỳnh Đình Lương Huấn (sinh năm 1994, cùng ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Thị Tố Vân (sinh năm 2004, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2002, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); Đinh Trà My (sinh năm 2004, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ của nhân viên cây xăng số 8 thuộc ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Qua test nhanh, 6 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

6 đối tượng sử dụng traisi phép chất ma túy bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: CAND

Làm việc với Cơ quan chức năng, Huỳnh Đình Lương Huấn (SN 1994) thừa nhận, gã hiện đang là nhân viên cây xăng. Thời điểm nói trên, gã tụ tập bạn bè rồi cùng nhau sử dụng ma túy ngay tại nơi làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, đĩa sành bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn