Áp thấp nhiệt đới trên đất liền, Bắc và Trung Trung Bộ hứng mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tại trạm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 7. Khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió giật mạnh cấp 6.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới hướng vào đất liền Trung Trung Bộ nước ta.