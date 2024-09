Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; Đồng Hới (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7;… Ngoài ra, hôm nay (19/9), ở khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to: Tà Long (Quảng Trị) 384mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 322mm; Hóa Thanh (Quảng Bình) 307mm; Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 319mm;…