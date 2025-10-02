Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão hôm nay

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 2-10 - Ảnh: VNDKS
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 2-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 1h sáng mai (3-10), tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon, cường độ bão lúc này mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Trong ngày và đêm mai, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 11 trong năm nay.
Đến 1h sáng 4-10, tâm bão ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sau khi vào Biển Đông, bão đi khá nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và cường độ khả năng còn mạnh thêm.
Dự báo cường độ cực đại của bão trên Biển Đông có thể đạt cấp 11-12 (103-133km/h). Sau đó bão có khả năng cao đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Trước mắt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có thể là bão, từ chiều 3-10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.
Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tác giả: Chí Tuệ
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ