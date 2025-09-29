Bão Bualoi vẫn còn trên đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An, chiều nay sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 4h sáng 29-9 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 6h sáng nay (29-9), tâm bão Bualoi đang ở trên khu vực đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão tại Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; Kỳ Anh (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6m; Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11.
Đường ngập, cây đổ ở Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA
Dự báo trong sáng đến chiều nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Đường ngập, cây đổ ở Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.
Tâm bão Bualoi lúc 6h sáng 29-9 - Ảnh: NCHMF
Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.
Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29-9.
Trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Nhà cửa bị tốc mái, mái tôn bị vò nát sau khi bão đổ bộ qua xã Phúc Trạch, Quảng Trị - Ảnh: NHẬT LINH
Từ ngày 29 đến 30-9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơitrên 300mm.
Tác giả: Chí Tuệ
Nguồn tin: tuoitre.vn