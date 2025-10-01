Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên bão vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 10 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines.
Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão vào ngày mai 2-10
Tới 10 giờ ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Đến 10 giờ ngày 3-10, tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 14,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.
Dự báo về tác động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh.
Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: Báo Người lao động