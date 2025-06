Áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh thành bão, tâm điểm đổ bộ nơi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông.

Vị trí lúc 7h ngày 09/6: khoảng 17.0-18.0°N, 117.2-118.2°E

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Khu vực có mưa rào và dông mạnh:

Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa)

Giữa & Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa)

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, và Vịnh Thái Lan

Khu vực có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1.5-3.0m:

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa)

Cảnh báo nguy cơ: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2.0 m.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần lưu ý nguy cơ cao gặp lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, rạng sáng nay, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp ở khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, giáp miền Trung Philippines. Khả năng cao vùng áp thấp này sẽ phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và không loại trừ khả năng có thể phát triển thành bão. Cần theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp này.

Chuyên gia khuyến cáo tàu thuyền đánh cá không nên hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa trong những ngày tới để giảm nguy cơ sóng to gió lớn.

Về thời tiết đất liền nước ta, đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính 19h ngày 8/6 đến 8h ngày 9/6 có nơi trên 70mm như: Lũng Hà (Yên Bái) 115,2mm; Yên Hoa (Tuyên Quang) 87,8mm; Vĩnh Phúc (Hà Giang) 75,2m…

Dự báo thời tiết từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại khu đô thị, vùng trũng thấp.

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn