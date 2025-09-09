Hướng dẫn cách tra cứu tiền điện dễ dàng bằng ứng dụng VNeID

Cách tra cứu tiền điện bằng ứng dụng VNeID chi tiết

Để tra cứu tiền điện trên ứng dụng VNeID, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Bước 2: Chọn “Dịch vụ khác”

Bước 3: Chọn “Tra cứu thông tin sử dụng điện”

Bước 4: Chọn “Tra cứu cho bản thân” hoặc “Tra cứu cho người khác” và điền thông tin theo hướng dẫn.

Bước 5: Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Tra cứu”.

Ứng dụng VNeID sẽ hiển thị sản lượng điện đã tiêu thụ, số công tơ dùng điện và số tiền điện đã thanh toán theo tháng mà người dùng đã chọn. Bạn có thể nhấn nút “Chi tiết” để xem rõ hơn các thông tin về lượng điện tiêu thụ của tháng.

Nguồn tin: bnews.vn