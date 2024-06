Ánh Viên gây sốc với nhan sắc hiện tại

Mới đây, cựu vận động viên Ánh Viên (SN 1996, Cần Thơ) bất ngờ đăng tải một đoạn clip khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì diện mạo khác lạ. Theo đó, không còn diện những bộ trang phục bơi lội giản dị thường thấy, Ánh Viên mặc đồ công sở, đeo kính, búi tóc điệu đà. Không những thế, nữ kình ngư còn được trang điểm chỉn chu khiến nhiều người nhận không ra bởi trông khác xa những hình ảnh trước đây.

Cộng đồng mạng nhận xét, Ánh Viên hợp với phong cách này bởi vẫn đơn giản nhưng lại cực kỳ thanh lịch, sang trọng và cuốn hút. Chưa kể, nụ cười rạng rỡ của Ánh Viên trong từng khung hình cũng ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Mặc dù dành rất nhiều lời khen cho cô nàng nhưng nhiều người vẫn thừa nhận bị bất ngờ và chưa quen với hình mới có phần nữ tính, dịu dàng này của Ánh Viên.

Ánh Viên hiện tại khiến nhiều người nhận không ra vì diện mạo khác lạ, thăng hạng nhan sắc

Từ sau khi quyết định giải nghệ, không còn làm vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân. Cô bắt đầu lấn sân và hoạt động nhiều hơn trên MXH, thường xuyên trò chuyện rất vui vẻ, gần gũi với người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc của Ánh Viên sau giải nghệ cũng là điều được dân tình bàn tán bởi ngày càng xinh đẹp, biết làm điệu và thu hút hơn.

Ánh Viên cũng không ngại làm mới mình bằng cách thực hiện những bộ ảnh với phong cách trái ngược những lúc còn thi đấu trên đường đua xanh. Cô tập trang điểm, tham gia cả những trend biến hình khiến dân tình liên tục "há hốc" vì bùng nổ visual. Bộ ảnh mới này của Ánh Viên cũng là một trong những điều "gây bão" cộng đồng mạng vì diện mạo cực ấn tượng, duyên dáng.

Ánh Viên của hiện tại khiến dân tình rần rần thả tim vì nhan sắc thăng hạng

Nữ kình ngư sở hữu nụ cười rạng rỡ

Nữ kình ngư từng chia sẻ, sự thay đổi của bản thân đến từ tác động của những người thân và bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, Ánh Viên cho thấy bản thân cũng vẫn chưa đúng với từ "điệu đà", còn phải luyện tập thêm vì cô vẫn chưa quen tự trang điểm, trong tủ từng không có tới 10 bộ váy hay túi xách nữ tính. Ánh Viên cũng từng bày tỏ chỉ "lên đồ" vào những dịp đặc biệt còn thường ngày vẫn cảm thấy thoái mái hơn trong bộ đồ thể thao.

Diện mạo thăng hạng rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn cũng khiến Ánh Viên vướng vào tin đồn "dao kéo". Tuy nhiên, cựu vận động viên bơi lội cũng từng thẳng thắn trả lời sự thay đổi ngoại hình của bản thân không hề tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Thay vào đó, Ánh Viên chịu khó chăm sóc da, chăm chút hơn trong cách ăn mặc. Và điều khiến gương mặt thay đổi nhiều nhất có lẽ là vì cô quyết định niềng răng. Ánh Viên cũng từng cho hay đây là quyết định đúng đắn nhất của cô.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Xinh quá, không nhận ra Ánh Viên nữa luôn".

- "Hợp style này ghê. Chăm chỉ lên đồ như này thường xuyên thôi Ánh Viên ơi".

- "Cô ấy đã tìm thấy bí kíp sử dụng nhan sắc rồi, bùng nổ visual luôn quá đỉnh".

- "Diện đồ bơi cũng đẹp, đồ công sở lại càng cuốn hút hơn. Mỗi người một quan điểm vẻ đẹp riêng, thích nhất sự tự tin luôn tươi cười của bạn".

- "Chìm đắm trong nhan sắc này rồi chị ơi, màn lột xác ngoạn mục".

