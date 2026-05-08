Bó hoa cưới độc lạ của cô dâu miền Tây gây sốt cõi mạng

Mới đây, đám cưới của cô dâu Huỳnh Dolly (quê Vĩnh Long) và chú rể Hậu (Sóc Trăng cũ nay là Cần Thơ) diễn ra trong không khí ấm cúng, hạnh phúc. Trong đó, bó hoa cưới được làm từ những bông "lúa chín cúi đầu" bất ngờ gây sốt, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Thay vì hoa tươi truyền thống, cô dâu Huỳnh lựa chọn những bông lúa chín vàng, được bó gọn gàng, tạo nên vẻ đẹp vừa khác biệt vừa mộc mạc nhưng ý nghĩa.

Nhiều người dành lời khen cho ý tưởng độc đáo, tinh tế và giàu ý nghĩa. Đông đảo netizen cũng tò mò về lý do cô dâu lựa chọn bó hoa cưới hiếm thấy này, có ý nghĩa đặc biệt gì không… "Theo tui đây là bó hoa cưới đẹp nhất từ trước đến nay mà tui thấy" "Ý nghĩa quá vậy mà không nhớ ra", "Chắc nhà này có mấy chục mẫu ruộng hay kinh doanh lúa gạo đúng không",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cô dâu - Mộng Huỳnh (tên thường gọi là Huỳnh Dolly, 22 tuổi) cho biết, cô bất ngờ khi hình ảnh trong ngày trọng đại của bản thân được quan tâm, nhận về nhiều lời khen ngợi, chúc phúc khiến cô rất vui.

Nói về lý do chọn hoa cưới là lúa, Huỳnh cho biết không hề xuất phát từ trend hay góp nhặt từ đâu đó mà xuất phát từ chính công việc của gia đình chồng.

"Về bó hoa cưới của tụi mình nếu mọi người nhìn thoáng qua sẽ nghĩ là mang nét thuần việt và sự mộc mạc. Đó chưa phải là tất cả, với mình và gia đình, bó hoa cưới mang ý nghĩa đặc biệt hơn thế, vì gia đình chồng và chồng mình làm bên mảng nhà máy lúa gạo.

Bởi thế, khi tiến hành tổ chức ngày trọng đại. Tụi mình đã quyết định lấy chủ đề lúa để làm bó hoa cưới, vừa mang nét thuần Việt, ý nghĩa, vừa thể hiện đây là mảng kinh doanh của chồng mình", cô dâu nói.

Bởi thế, chính chú rể là người tự đi 5, 6 mẫu ruộng để lựa được những nhánh lúa tốt - đẹp nhất, về kết thành hoa cưới sang rước cô dâu. "Mình rất ưng bó hoa cưới này. Khách mời thì vừa nhìn vào đã bảo nhìn bó hoa đoán nghề của chú rể", cô chia sẻ thêm.

Theo cô dâu, bó hoa không chỉ đơn thuần là vật trang trí trong ngày cưới mà còn mang thông điệp về sự trân trọng giá trị lao động và nghề nông, một phần gắn bó với gia đình chú rể.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, bó hoa cưới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho ý tưởng độc đáo, tinh tế và giàu ý nghĩa. Một số bình luận nổi bật như: "Trông đẹp mà ý nghĩa, cô dâu chú rể sáng tạo quá, khác biệt thật", "Đậm chất quê hương, mộc mạc mà vẫn sang".

Huỳnh cho hay vào dịp đám vu quy ảnh chọn 12 mâm tráp tượng trương cho 12 tháng mãi yêu nhau rồi cầm lúa qua hỏi cưới cô.

Chú rể tên Hậu (quê Cần Thơ). Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày mùng 8/3, song vài ngày gần đây Huỳnh mới chia sẻ hình ảnh bó cưới lên mạng xã hội và nhanh chóng viral.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn