Cô dâu, chú rể TP.HCM hát, rap 'như nuốt đĩa', cả hội trường ngỡ ngàng

Cô dâu chú rể gây sốt khi hát 'Nổi gió lên' hay như nuốt đĩa Khoảnh khắc cô dâu cất giọng hát khiến ai cũng ngạc nhiên.

Ngày 26/4, đám cưới của chú rể Tấn Khang (30 tuổi) và cô dâu Bích Hằng (24 tuổi), cùng làm việc tại TP.HCM, diễn ra thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Đặc biệt là clip cặp đôi thể hiện ca khúc Nổi gió lên bất ngờ viral, được nhiều người chia sẻ. Khoảnh khắc cả hai cất giọng hát khiến quan khách ngỡ ngàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chú rể Tấn Khang cho biết bài hát do vợ anh lên ý tưởng, trong khi anh viết thêm phần rap để kết hợp.

Dù không dành quá nhiều thời gian tập luyện, tiết mục vẫn nhận được sự cổ vũ lớn từ khách mời. Cô dâu làm việc trong môi trường âm nhạc, còn chú rể trước đây cũng từng chơi rap phong trào nên cả hai tự tin khi biểu diễn.

Khang chia sẻ, Hằng có nền tảng thanh nhạc tốt nhờ công việc chính và cả vai trò huấn luyện thanh nhạc. Bài hát đã được thu âm trước để đảm bảo sự chỉn chu trong tiệc cưới, nhưng vẫn giữ giọng hát thật của cả hai, không chỉnh sửa nhiều.

Tiết lộ cơ duyên gặp gỡ, Khang cho biết anh và vợ quen nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt khi cùng tham gia câu lạc bộ võ thuật của gia đình chú rể. Bố của Khang là võ sư, huấn luyện viên Taekwondo.

Cặp đôi nên duyên nhờ Hằng tham gia lớp võ thuật do bố Khang đứng lớp.

"Lúc tôi về tập huấn cho huấn luyện viên thì tình cờ gặp cô ấy", Khang kể.

Trong quá trình tham gia và hỗ trợ tập huấn, cả hai có cơ hội gặp gỡ và dần trở nên thân thiết.

Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, cả hai nhận ra nhiều điểm chung trong sở thích và công việc. Cặp đôi đều theo đuổi lĩnh vực mang tính năng khiếu và nghệ thuật nên dễ dàng đồng điệu.

"Cô dâu rất ngại mạng xã hội nên cũng ít chia sẻ. Với chúng tôi, âm nhạc là nguồn năng lượng bên trong giúp cuộc sống vui vẻ, thú vị, chứ không hoạt động nhiều trên mạng", chú rể chia sẻ.

Clip sau khi đăng tải đã thu về gần 6 triệu view cùng hàng trăm bình luận khen giọng hát của cô dâu: "Hát hay như ca sĩ luôn, đi đám cưới mà như đi nghe show ca nhạc", "Giọng hay quá, tua đi tua lại vẫn thấy cảm xúc".

Khang tâm sự anh và vợ có sự đồng điệu do cùng làm công việc liên quan tới nghệ thuật.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn