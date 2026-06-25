Ảnh nội y của Song Ji Hyo gây chú ý

Theo OSEN, trên trang cá nhân, Song Ji Hyo đăng ảnh làm mẫu cho bộ sưu tập mới của thương hiệu nội y do cô sáng lập. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện nhiều mẫu nội y với các màu sắc khác nhau. Song Ji Hyo trang điểm nhẹ nhàng, tóc buông xõa.

Các thiết kế giúp nữ diễn viên tôn vóc dáng khỏe khoắn, cân đối. Thời gian gần đây, Song Ji Hyo cũng chăm chỉ quảng bá những sản phẩm sắp ra mắt của thương hiệu.

Song Ji Hyo gợi cảm.

Vào ngày 18/6, trên kênh YouTube, khi được hỏi về những thách thức khi điều hành công ty thời trang, Song Ji Hyo cho biết áp lực lớn nhất là tài chính. "Mong mọi người sẽ mua thật nhiều sản phẩm nhé", cô chia sẻ thêm.

Theo Song Ji Hyo, mục tiêu của cô là tạo ra những sản phẩm chú trọng sự thoải mái và tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không đơn thuần cho mượn hình ảnh để quảng bá thương hiệu mà tham gia vào cả chiến lược phát triển và vận hành doanh nghiệp.

Những năm qua, nữ diễn viên ưu tiên cho kinh doanh. Cô gần như dừng các hoạt động nghệ thuật và hạn chế tham gia các sự kiện để tập trung cho thương hiệu nội y.

Nữ diễn viên sở hữu hình thể cân đối, khỏe khoắn.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.

Tuy nhiên, đầu năm nay, Song Ji Hyo trở thành tâm điểm tranh luận do thời lượng xuất hiện của cô trong Running Man ngày càng ít ỏi dù cô đảm nhận vai trò thành viên chính thức.

Năm 2025, nữ diễn viên thực hiện chương trình "Mợ ngố" khen ngon! tại Việt Nam. Trong chương trình, nữ diễn viên khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. Cô ăn bánh xèo, cơm tấm, thịt nướng, trứng vịt lộn… và rất thích thú với ẩm thực Việt.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn