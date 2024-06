Angela Phương Trinh vẫn livestream bán hàng giữa lùm xùm, netizen đòi tẩy chay

Vừa qua, Angela Phương Trinh đã bất ngờ có một buổi livestream để bán hàng online sau loạt ồn ào về phát ngôn. Trên sóng livestream, nữ diễn viên tương tác vui vẻ, thoải mái cười nói và còn gửi lời chào đến mọi người. Có thể thấy Angela Phương Trinh vẫn giữ thái độ bình thường mặc cho sóng gió trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, Angela Phương Trinh đã nhận ngay “bão” phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn thể hiện thái độ gay gắt khi để lại bình luận đòi “tẩy chay” nữ diễn viên. Sau những ồn ào lộng ngôn và drama gia đình vừa qua, cô đang dần mất đi thiện cảm trong mắt khán giả.

Angela Phương Trinh nhận hàng loạt phẫn nộ từ netizen khi livestream

Trước đó, Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những bài viết với thái độ mỉa mai, gay gắt đối với một vài cá nhân, tổ chức khiến dân mạng bất bình. Sau sự việc, cô lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã không khéo léo khi diễn đạt cảm xúc. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn bày tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích Angela Phương Trinh.

Sau hàng loạt bài đăng lộng ngôn, gia đình của nữ diễn viên, từ em gái đến bố mẹ đã lần lượt lên tiếng. Gia đình của Angela Phương Trinh cho biết đây là giai đoạn rối ren, tinh thần của các thành viên đều bị ảnh hưởng. Bố Angela Phương Trinh thừa nhận vụ việc vừa qua không chỉ gây sức ép đến gia đình mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Một số người dùng mạng quá khích đe dọa kéo đến phá hoại cơ sở kinh doanh khiến ông lo sợ, phải cầu cứu công an khu vực.

Angela Phương Trinh vướng ồn ào lộng ngôn gây xôn xao mạng xã hội

Vào ngày 7/6 vừa qua, em gái Angela Phương Trinh - Phương Trang đã chia sẻ ảnh chụp đơn khẩn cầu mà cô và gia đình gửi đến cơ quan chức năng. Theo hình chụp đơn khẩn cầu được Phương Trang đăng tải, cô cho biết kể từ năm 2021, mình và chị gái đã không thể hòa hợp trong nhiều quan điểm nên chỉ chia sẻ với nhau trên phương diện chị em trong nhà, hỏi thăm sức khỏe nhau. Tuy nhiên số lần Angela Phương Trinh về thăm gia đình không còn nhiều như trước.



Sau động thái của em gái, Angela Phương Trinh cũng đã đăng tải bức tâm thư dài trên trang cá nhân, lên tiếng về những thông tin gây xôn xao trong thời gian qua. Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa cô với gia đình vẫn bình thường, không có chuyện mất liên lạc, duy chỉ có mẹ là người cô không muốn gặp. Nguyên nhân là do cô từng bị mẹ ruột quát mắng vào 2 năm trước, sau đó có nhắn tin nhưng bà không trả lời.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện được bằng chứng Angela Phương Trinh đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Theo đó, cô đã có mặt tại quê nội và cùng em gái lẫn bố đi chúc Tết bà nội, duy chỉ có mẹ vắng mặt. Nhìn những hình ảnh được đăng tải, dễ nhận thấy cả hai chị em đều rất thân thiết và không hề có thái độ xa cách như lời của Phương Trang chia sẻ.

Hiện tại, những ồn ào xoay quanh Angela Phương Trinh vẫn đang khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Những ồn ào xoay quanh Angela Phương Trinh và gia đình thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian qua

Tác giả: TRUNG THU

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn