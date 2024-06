Angela Phương Trinh xác nhận không gặp mẹ 2 năm qua, lên tiếng về việc ngập trong nợ nần, không trả nổi tiền điện nước

Thân gửi những người yêu mến và quan tâm đến Trinh, Trên mạng đang lan truyền những thông tin chưa đúng về Trinh, nhưng chủ yếu là những câu chuyện trong nhà không cần đem ra ngoài ngõ. Thời gian qua, Trinh im lặng vì muốn gia đình mình cùng gỡ rối với nhau. Nhưng hiện tại, việc này không còn là nhỏ nữa, mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Do đó, Trinh xin phép được lên tiếng thêm một lần nữa. 1. Thông tin: TRINH KHÔNG KẾT NỐI VỚI GIA ĐÌNH Điều này là không đúng. Trinh và gia đình hoàn toàn liên lạc bình thường suốt 2 năm nay, trừ 1 người duy nhất không gặp và không nghe máy, không trả lời tin nhắn Trinh suốt 2 năm trời là mẹ. Sau lần quát mắng Trinh từ 2 năm trước, Trinh vẫn không bỏ cuộc qua nhà thăm mẹ, nhưng mẹ vẫn không mở cửa hay nghe máy. Sau đó, Trinh vẫn thường xuyên nhắn tin với mẹ, mà mẹ không hề trả lời gì Trinh cả. Bỗng nhiên đến 1 tuần nay, mẹ và em gái Trinh chủ động liên hệ muốn gặp Trinh và nhắn Trinh phải về nhà ở với mẹ. Trinh mới nhắn lại mẹ là con đã ra ở riêng 10 năm nay nên con không thể tự nhiên về ở với mẹ được. Và với việc ngày nào mẹ cũng đăng đàn những thông tin sai sự thật, xuyên tạc như thế nên Trinh không dám gặp mẹ. Còn mối quan hệ giữa Trinh với bà nội thì vẫn luôn tốt đẹp. Trinh đều về Tết và giỗ bình thường (Trinh mới về quê ăn giỗ ông nội cách đây gần 2 tháng), bà nội hoàn toàn bình thường vui vẻ với Trinh. Còn về bà ngoại, thì đó giờ đều vậy, thi thoảng rảnh được ngày nào thì Trinh về thăm ngoại ngày đó. Năm 2023 vừa rồi Trinh có ít về thăm ngoại do phải livestream cho nhãn hàng liên tục (15-17 ngày 1 tháng). Ngoại rất vui khi Trinh bận rộn kiếm tiền chân chính. Còn về việc ngoại bệnh, Trinh không thăm là như thế này: tầm gần 1 tháng nay Trinh mới không nghe máy các cuộc gọi của ngoại thôi vì Trinh nghĩ mẹ đã nói chuyện với ngoại nên ngoại mới gọi cho Trinh bằng video call. Trinh không tiện nghe máy vì sợ mẹ ghi màn hình đăng lên. Còn việc Trinh chọn Tết đầu năm về chùa vì Trinh muốn hưởng không khí Tết tại chùa. Nhân đó, Trinh cũng cầu nguyện thêm cho gia đình mình được an vui, khỏe mạnh. Nhưng trước Tết Trinh đều gọi và nhắn xin phép nội ngoại, ba và em gái là Trinh sẽ về quê thăm nội và thăm ngoại vào mùng 5, mùng 6. Trinh cảm thấy nội và ba hoàn toàn đồng ý và vui vẻ. 2. TÀI CHÍNH: PHƯƠNG TRINH NỢ NẦN Trinh xin khẳng định luôn: Trinh không hề nợ nần ai với bất cứ khoản tiền nào từ công việc đến cá nhân. Trinh làm việc luôn có một ekip cộng sự đồng hành. Trinh luôn ý thức được các cộng sự của mình ai cũng cần chăm lo cho gia đình. Vì thế, Trinh luôn thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với các bạn ấy. Nếu đến thời điểm hiện tại Trinh vướng nợ, không đủ khả năng chi trả thì các bạn ấy sẽ là người hiểu rõ nhất chứ không phải là các "bàn phím vàng" ẩn mặt ẩn danh, tạo tin đồn làm hoang mang dư luận. Về tiền điện nước: Bây giờ không còn mấy ai phải đi xếp hàng đóng tiền điện nước như trước đây mà sẽ dùng chức năng thanh toán từ tài khoản ngân hàng. Và Trinh cũng vậy. Tuy nhiên, vì tính chất công việc quá bận, Trinh không ở nhà thường xuyên, 1 lần gần đây Trinh về nhà mới gặp tình trạng cúp điện do quên đóng, Trinh đã thanh toán khắc phục ngay lập tức. Về tiền bảo dưỡng xe: Trinh là chủ xe, còn cậu của Trinh là người lái xe đưa đón Trinh. Khi nghe cậu báo lại là cần thay 2 vỏ xe, bản thân Trinh là chủ sở hữu thì Trinh cần kiểm tra xem xét lại sự cần thiết có cần thay hay không. Đây cũng là việc bình thường. Và việc thay hay không thay hai vỏ xe không phải là chuyện lớn để đem lên mạng, đó là việc cá nhân của Trinh. Nếu ai có bằng chứng nói Trinh đang nợ nần thì hãy show ra các hóa đơn, chứng từ, bằng chứng có thật.