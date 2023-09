Ấn tượng về lớp học tiếng Anh miễn phí của Phó trưởng Công an xã

Đây không chỉ là niềm đam mê, mong muốn truyền cảm hứng yêu thích với môn Ngoại ngữ mà qua lớp học này còn là một “kênh” đưa Công an cơ sở tới gần dân, hiểu dân vì nhân dân phục vụ.

Mỗi ngày đến lớp, “thầy giáo” Công an Đường Minh Thông ôn luyện lại các từ vựng để giúp học sinh nhớ lâu.

Đến lớp học sớm 30 phút, em Nguyễn Văn Đức Chương, 8 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hoa Sơn tranh thủ ôn lại bài cũ. Chương nắn nót viết lại các từ vựng và luyện cách phát âm... Ít ai biết được rằng, cách đây vài tháng, Chương còn là một cậu bé rút rè, nhút nhát. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, anh Nguyễn Văn Hồng, bố Chương nhớ lại: “Cách đây 3 năm trong một lần vui chơi, Chương bị tai nạn, mất đi một ngón tay phải. Đến độ tuổi đi học, Chương ngại ngùng khi tiếp xúc cùng bạn bè, nhất là khi gặp bạn trêu đùa, cháu cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thời gian hè vừa qua, nghe tin hoàn cảnh của con trai tôi, Thượng úy Đường Minh Thông đã đến nhà động viên, khích lệ cháu tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí của anh”.

Sau một thời gian kiên trì, vận động Thượng úy Đường Minh Thông đã thuyết phục được Chương đến với lớp học của mình. Điều mà gia đình bất ngờ là Chương tiến bộ trông thấy. Em không những yêu thích với môn tiếng Anh mà ngày càng mạnh dạn, tự tin và hoà đồng với các bạn. Ngược lại, các bạn ở lớp học này cũng luôn quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của Chương. Chính tình yêu thương, sự quan tâm của đồng chí Thượng úy Đường Minh Thông đã “gieo” niềm tin, hi vọng trong lòng cậu học trò nhỏ. Nguyễn Văn Đức Chương tâm sự: “Tham gia lớp học “thầy” Thông, em cảm thấy rất vui. Học ở đây, em có thêm được nhiều người bạn mới. Các bạn giúp đỡ em rất nhiều.”

Xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, đông anh chị em tại xã miền núi Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, năm 2015, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với 2 tấm bằng: Luật và Ngôn ngữ Anh, Thượng úy Đường Minh Thông về nhận công tác tại Công an huyện Anh Sơn. Hiện nay, anh là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn. Về công tác tại địa phương, anh luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội đi trước và tâm niệm một điều rằng: Người cán bộ Công an nhất định phải thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Ngoài giờ dạy tiếng Anh ở lớp, Thượng uý Đường Minh Thông còn đến nhà dạy thêm cho em Nguyễn Văn Đức Chương.

Xuất phát từ tấm lòng cũng như tình cảm yêu thương của bản thân dành cho con em trên địa bàn xã Hoa Sơn - địa bàn miền núi, với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, con em chưa được tiếp xúc nhiều với các lớp dạy thêm về tiếng Anh, Thượng úy Đường Minh Thông đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, Thường vụ Đảng ủy xã Hoa Sơn về việc mở lớp tiếng Anh miễn phí rên địa bàn xã Hoa Sơn với mong muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội, truyền tải những kiến thức của mình đến với các em, để có tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt, mở lớp học này, Thượng úy Đường Minh Thông muốn làm tốt công tác dân vận, là cầu nối giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân.

Qua lớp học này, người dân có nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi thông tin với lực lượng Công an, giúp cho Công an kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh các vụ việc tại cơ sở, địa bàn. Từ đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an chính quy ở địa phương được nhân dân yêu quý, đồng thời nâng cao chất lượng công tác Công an.

Lớp học tiếng Anh miễn phí mở dạy bắt đầu từ tháng 3/2023 tại hội trường UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn vào tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, đón gần 30 em ở độ tuổi 6 - 10 tuổi trên địa bàn tham gia lớp học. Thời gian học bắt đầu từ 19h30’ và kết thúc vào lúc 21h. Mở đầu buổi học, để tạo hứng thú cho các em, Thượng uý Đường Minh Thông bắt đầu bằng bài hát tiếng Anh với giai điệu vui nhộn. Ngoài việc truyền dạy những kiến thức cơ bản, Thượng úy Đường Minh Thông còn tổ chức các trò chơi lồng ghép các bài học phân theo từng nhóm lớp. Sau những bài test, anh có các phần thưởng nhỏ để động viên, khích lệ những em học tốt. Có khi chỉ là gói bim bim hay chiếc kẹo mút, cũng đủ làm các em thích thú.

Em Nguyễn Kim Trường, năm nay lên lớp 6 cho hay: “Em rất thích học lớp tiếng Anh của “thầy” Thông. Thầy rất hiền, và gần gũi. Sau hơn 5 tháng học tiếng Anh, em thuộc rất nhiều từ vựng, ngữ pháp và có thể giao tiếp với các bạn. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công dạy dỗ của thầy”.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Sơn khẳng định: Lớp học tiếng Anh miễn phí do Thượng úy Đường Minh Thông, Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn mở dạy là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Bởi lớp học này không chỉ truyền thụ các kiến thức về ngoại ngữ, Thượng úy Đường Minh Thông còn dành thời gian giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử mọi tình huống trong cuộc sống. Đảng ủy, UBND xã Hoa Sơn ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả mô hình. Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền cũng đã hỗ trợ cơ sở vật chất như: hội trường, loa máy, máy chiếu và các điều kiện khác để phục vụ công tác dạy học của đồng chí Thông được phát huy có hiệu quả.

Đến nay, sau hơn 5 tháng mở lớp, ngày càng có nhiều học sinh xin theo học, trong đó có nhiều em tiến bộ rõ rệt, có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Duy trì đều đặn lớp học, anh vẫn không quên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao. Theo đó, với sự nỗ lực, phục vụ nhân dân trong chiến dịch “Cao điểm 70 ngày, đêm” cấp thẻ CCCD và cao điểm “phủ xanh tài khoản định danh điện tử”, Thượng úy Đường Minh Thông được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn khen thưởng. Là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với đồng chí, đồng đội tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là với tội phạm ma tuý. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hoa Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ ma tuý, bắt 15 đối tượng. Nhiều năm liền, đồng chí được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Tranh thủ ngoài giờ làm việc, Thượng úy Đường Minh Thông, xin ý kiến lãnh đạo Công an huyện để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho con em trên địa bàn xã Hoa Sơn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy đến đời sống văn hoá của bà con nhân dân, cụ thể là nhu cầu học tiếng Anh của các em học sinh. Dành quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, đồng chí Thượng úy Đường Minh Thông trực tiếp đến nhà vận động các em tham gia lớp học. Mô hình này cần được nhân rộng, xây dựng thành phong trào lớp học của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.”

Tác giả: P.Tuyết – X.Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân