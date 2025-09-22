Ăn ốc: Lợi ích, tác hại và nguyên tắc an toàn

Ăn ốc có lợi gì?

Ốc chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, ít chất béo, giàu protein cùng vitamin và khoáng chất quan trọng như magie, selen, vitamin E, phốt pho.

Magie: giúp xương răng chắc khỏe, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và điều hòa các chất dinh dưỡng khác. Một khẩu phần ốc 85g cung cấp hơn 50% lượng magie khuyến nghị hằng ngày.

Selen: cần thiết cho hệ miễn dịch, nội tiết, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa, giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch.

Bên cạnh lợi ích, việc ăn ốc cũng tiềm ẩn một số rủi ro nếu lạm dụng hoặc chế biến không đúng cách

Vitamin E: bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, tiểu đường hay rối loạn thần kinh.

Phốt pho: duy trì mật độ xương, hỗ trợ sản xuất ADN, ARN và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Nhờ giàu dưỡng chất, ốc có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như hấp, xào sả ớt, nướng muối...

Ăn nhiều ốc có tốt không?

Theo các chuyên gia, ăn ốc vừa phải sẽ có lợi, nhưng nếu ăn quá nhiều lại gây hại.

Ốc chứa nhiều cholesterol, dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, lượng phốt pho cao trong ốc có thể cản trở hấp thu canxi, từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương nếu ăn quá thường xuyên mà không bổ sung đủ canxi.

Ăn quá nhiều ốc trong một bữa còn có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Vì vậy, khuyến nghị chỉ nên ăn ốc 1-2 bữa mỗi tuần, tránh lạm dụng.

Những lưu ý khi ăn ốc

Để tận dụng lợi ích và hạn chế rủi ro, cần lưu ý:

Làm sạch kỹ trước khi chế biến: ốc thường chứa nhiều ký sinh trùng. Nên ngâm ốc bằng nước vo gạo, muối chanh hoặc giấm để loại bỏ sạn và bẩn.

Không ngâm quá lâu hoặc để ốc chết: ốc ngâm lâu dễ biến chất, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Nấu chín hoàn toàn: tuyệt đối không ăn ốc tái hoặc nấu chưa chín, vì dễ nhiễm ký sinh trùng gây hại cho gan, phổi, đường tiêu hóa.

Tránh ăn cùng vitamin C: kết hợp ốc, tôm với thực phẩm nhiều vitamin C có thể tạo ra hợp chất độc hại tương tự thạch tín, gây đau bụng hoặc ngộ độc.

Không ăn kèm rượu, bia: sự kết hợp này làm tăng nguy cơ gout, đồng thời cản trở quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể.

Ốc là món ăn ngon, bổ dưỡng nếu biết cách chế biến và ăn uống điều độ. Người tiêu dùng nên tự mua và chế biến tại nhà để đảm bảo vệ sinh, đồng thời hạn chế tần suất ăn, tránh lạm dụng. Ăn ốc đúng cách sẽ giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn