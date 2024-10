Chân dung tân Phó Tổng giám đốc VietABank Bùi Xuân Dũng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

Theo thông tin từ VietABank, ông Bùi Xuân Dũng có trình độ Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - đầu tư, từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý cao cấp tại các tổ chức tài chính.

Như vậy, hiện Ban điều hành của VAB đang có 4 thành viên bao gồm Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trọng, các Phó Tổng giám đốc Trần Tiến Dũng, Phạm Linh và Bùi Xuân Dũng.

Phó Tổng giám đốc VietABank Bùi Xuân Dũng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2024, VietABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ bán niên 2024 là 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 450 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của nhà băng này đạt 108.914 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,1% kế hoạch. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 87.193 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thời điểm 30/6/2023, hoàn thành 94,7% kế hoạch năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 73.796 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 94,9% kế hoạch năm 2024.

Dư nợ vay khách hàng tăng và kiểm soát chi phí huy động vốn ở mức hợp lý khiến thu nhập lãi thuần tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối tăng trưởng tích cực, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Về chất lượng tín dụng, kết thúc quý II, VietABank ghi nhận nợ dưới tiêu chuẩn Nợ dưới tiêu chuẩn tăng hơn 30 tỷ đồng lên mức hơn 605,2 tỷ đồng; tương ứng tăng 5,3% so với đầu kỳ. Nợ nghi ngờ tăng hơn 224 tỷ lên mức hơn 246 tỷ, tương đương tăng 1.026% so với đầu kỳ. Nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 319 tỷ đồng lên mức 823 tỷ, tương đương tăng 63,4% so với đầu kỳ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn