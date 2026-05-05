Ăn gì để phục hồi chức năng gan tự nhiên?

Trà xanh nổi bật với nhiều hoạt chất tốt cho gan. Ảnh: Freepik.

Gan là cơ quan âm thầm làm việc mỗi ngày, đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý thuốc, lọc bỏ độc tố và hỗ trợ tiêu hóa. Khi nhịp sống hiện đại kéo theo thói quen ăn uống thiếu cân đối, thức khuya hay căng thẳng kéo dài, gan có thể phải hoạt động nhiều hơn bình thường.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giảm gánh nặng cho gan mà còn hỗ trợ quá trình thải độc diễn ra hiệu quả hơn theo cơ chế tự nhiên của cơ thể.

Rau họ cải

Theo Healthline, rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn hay cải Brussels thường được xem là “trợ thủ đắc lực” của gan. Nhóm thực phẩm này chứa glucosinolate, đây là hợp chất khi phân giải sẽ tạo thành các chất có khả năng kích thích enzyme giải độc trong gan.

Nhờ đó, các chất chuyển hóa có hại được xử lý hiệu quả hơn trước khi đào thải ra ngoài. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong rau còn giúp cải thiện tiêu hóa, giảm áp lực chuyển hóa cho gan.

Tỏi

Tỏi cũng là loại thực phẩm chứa nhiều hoạt chất tốt cho gan. Allicin trong tỏi có khả năng hỗ trợ gan trong việc loại bỏ độc chất, đặc biệt là kim loại nặng. Bên cạnh đó, selenium trong loại củ này đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan trước các tổn thương do gốc tự do. Khi được sử dụng thường xuyên với lượng hợp lý, tỏi còn góp phần giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Nhờ hàm lượng vitamin C và flavonoid dồi dào, bưởi không chỉ giúp giảm viêm mà còn hỗ trợ tăng cường khả năng tự bảo vệ của tế bào gan. Ảnh: Magnific.

Cam, quýt, chanh

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi mang lại nguồn vitamin C dồi dào, theo Medical News Today. Vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong quá trình chuyển hóa, từ đó hạn chế tổn thương tế bào gan. Riêng bưởi còn chứa một số hợp chất tự nhiên như naringenin. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại quả này có thể hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo trong gan, góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ nếu kết hợp với lối sống lành mạnh.

Các loại hạt

Theo WebMD, nhóm chất béo tốt từ quả bơ, hạt óc chó, hạnh nhân hay hạt chia cũng đóng vai trò quan trọng. Không giống chất béo bão hòa dễ gây tích tụ mỡ, các axit béo không bão hòa trong các loại hạt giúp cải thiện chuyển hóa lipid và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu - một vấn đề ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống nổi tiếng chứa hàm lượng catechin cao. Chất này có khả năng hỗ trợ chức năng gan bằng cách giảm tích tụ mỡ, cải thiện quá trình chuyển hóa lipid và hạn chế tổn thương tế bào do stress oxy hóa. Một số nghiên cứu còn ghi nhận việc uống trà xanh đều đặn có thể góp phần cải thiện men gan ở những người có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu đến từ việc sử dụng ở mức vừa phải, như 2-3 tách mỗi ngày. Việc lạm dụng loại thực phẩm này, đặc biệt là các dạng chiết xuất cô đặc hoặc thực phẩm bổ sung từ trà xanh, có thể gây áp lực lên gan và tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn