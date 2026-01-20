Ấn Độ: 7 người thiệt mạng, 100 người bị thương do bị bò tấn công

(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Truyền thông địa phương cho biết trong các sự kiện đấu bò tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, ít nhất 7 người, chủ yếu là khán giả, đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương do bò tấn công.

Các trường hợp thương vong xảy ra trong ba ngày liên tiếp, từ thứ 16-18/1, tại nhiều địa điểm khác nhau trong bang.

Đấu bò là hoạt động truyền thống gắn với lễ hội thu hoạch Pongal ở Tamil Nadu. Người tham gia truy đuổi con bò, tìm cách bám vào bướu trên lưng, cưỡi bò trong một khoảng thời gian nhất định hoặc chặn bò và tháo mảnh vải buộc trên sừng.

Tại nhiều sự kiện, người tham gia có thể giành các phần thưởng như ôtô, xe máy hoặc tiền vàng.

Trong nhiều năm qua, đã có nhiều trường hợp thiệt mạng do bị bò húc trong quá trình tham gia hoặc theo dõi hoạt động này.

Theo các báo cáo, giai đoạn 2017-2023 ghi nhận tổng cộng 102 trường hợp thiệt mạng liên quan đến đấu bò.

Hoạt động này từng bị Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm vào năm 2014, sau khi các tổ chức bảo vệ quyền động vật yêu cầu ngăn chặn hành vi ngược đãi động vật.

Tuy nhiên, năm 2017, chính quyền bang Tamil Nadu đã thông qua một đạo luật nhằm khôi phục hoạt động gây tranh cãi này, sau khi bang chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm.

Đến năm 2023, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã giữ nguyên đạo luật của chính quyền bang Tamil Nadu cho phép tổ chức đấu bò. Tòa án cho rằng khi cơ quan lập pháp của bang xác định đây là một phần di sản văn hóa của Tamil Nadu, ngành tư pháp không thể đưa ra quan điểm khác./.

