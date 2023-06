Ăn cơm nhà theo công thức 7:3, Giáng My tuổi 51 trẻ như thiếu nữ, bị mỉa "cà app" chẳng sai

Người đẹp Giáng My sinh năm 1971, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Từ đó đến nay, cô vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất. Những ngày của thập niên 90, nàng hậu hoạt động trong vai trò diễn viên, người mẫu, trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng hàng đầu. Chân dài được yêu thích bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng và quý phái.

Vẻ đẹp của Giáng My ở những năm thanh xuân khi vừa đăng quang có thể nói là lúc cô đẹp nhất.

Tuy nhiên, ngắm ảnh chụp năm xưa của mẹ 1 con cứ như thể là hình ảnh cô chụp ngay vừa hôm qua. Đã hàng chục năm trôi qua, nàng hậu My không hoạt động showbiz nhiều như trước nhưng vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Lí do là ở tuổi ngoài 50, quý cô vẫn gây ấn tượng bởi làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn. Chính vì lẽ đó nên cô nhận được thêm nhiều biệt danh có cánh, nhiều người tặng cho Giáng My danh xưng "hoa hậu không tuổi" là vì lẽ đó.

"Nói có sách, mách có chứng", hình ảnh cô ở thì hiện tại chẳng mấy khác biệt so với ảnh chụp của hàng chục năm trước. Người đẹp cứ như thể xuyên không, nhảy vọt bước đến thời đại 4.0 vậy.

Tuổi ngũ tuần của Hoa hậu Đền Hùng vô cùng chất lượng và mãn nhãn. Biểu tượng nhan sắc của "Nữ hoàng ảnh lịch" năm xưa bất biến qua cả ảnh bikini.

Thứ nói lên nhiều nhất về độ tuổi của phụ nữ không chỉ vóc dáng mà còn là làn da. Với Giáng My, cô có cùng lúc cả 2 thứ. Tuy nhiên, làn da mới chính là đặc điểm khiến người đẹp nhận về nhiều lời hoài nghi nhất. Bởi lẽ vóc dáng theo thời gian tập luyện thể thao có thể "đẽo gọt" được nhưng làn da thì khó lòng nào chối bỏ được sự tàn khốc của thời gian.

Nhiều người cho rằng, vẻ phúc hậu, mịn màng, không tì vết của Giáng My có được là vì photoshop hay "cà app". Thực tế, so sánh ảnh chụp được make-up, có hiệu ứng và ảnh chụp đời thường của nàng hậu vốn chẳng có quá nhiều khác biệt.

Cô cũng không giấu giếm những khoảnh khắc chụp đời thường với những lần chu du đây đó. Bên dưới những tấm hình chụp của cô thường có nhiều lời khẳng định đã gặp Giáng My ngoài đời và hầu hết ai cũng phải ấn tượng với vẻ trẻ đẹp của chân dài.

Nói Giáng My xinh đẹp, trẻ trung có lẽ là điều quá rõ ràng. Đề tài luôn được bàn luận xôn xao. Song sự trẻ đẹp này của quý cô thường bị gièm pha. Nhiều người cho rằng, vì cô giàu có nên muốn đẹp sao cũng được. Thực tế, bí quyết trẻ đẹp của mẹ 1 con Giáng My không hoàn toàn nằm ở mỹ phẩm hay những thứ bôi đắp lên da. Trong lần diễn trở lại sàn diễn thời trang năm 2019, Giáng My từng tiết lộ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng. Cô cho biết bản thân thoải mái trong chuyện ăn uống, "ăn tất cả những gì mình thích". Khi có thời gian, Hoa hậu Đền Hùng tập thể dục, gym, yoga... để chăm sóc hình thể.

"Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Tôi suy nghĩ thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ", người đẹp nói.

Mới đây, cô vừa mách nhỏ bí kíp trẻ hóa của mình đơn giản qua cách ăn uống. Người đẹp cho rằng, dù công việc có bận rộn cỡ nào thì cô vẫn cố gắng về ăn cơm nhà với mẹ. Đồ ăn của quý cô không phải lúc nào cũng là sơn hào hải vị mà toàn là những món thuần Việt.

Nhiều chị em chỉ nghĩ chống lão hóa là phải đầu tư mỹ phẩm, làm công nghệ căng da mà quên rằng, bản thân chúng ta phải chống lão hóa từ bên trong, tức từ những gì mình ăn vào. Giáng My chẳng ăn uống cầu kì mà chỉ đơn giản là cơm nhà. Cụm từ từng khiến nhiều chị em Việt hoài nghi trong việc giữ dáng. Ai nấy thường nghĩ, ăn cơm nhà nhiều calo in, phải ăn yến mạch, granola hay những thứ củ quả ngâm kiểu Âu mới giữ được dáng, chống lão hóa. Nếu bạn vẫn đang có quan điểm đó thì Giáng My sẽ phản biện lại với công thức ăn rất linh hoạt của mình.

Theo đó, chân dài luôn ăn theo công thức "7 phần rau, 3 phần đạm". Giáng My cho rằng, đây là tiêu chuẩn ăn không lo tăng cân.

Rau củ vốn có nhiều chất xơ và vitamin "nịnh" dáng lẫn da của phụ nữ. So với cơm trắng hay các loại tinh bột khác thì chỉ số GI trong rau ít, tăng cảm giác no nhanh, ít calo hơn.

Thực chất, cơm trắng hay khoai, lúa mì không xấu, chỉ có điều phụ nữ khi ăn cơm chung với gia đình thường không kiểm soát được lượng ăn vào. Khi ăn hay bị cảm xúc chi phối nên ăn quá đà, dẫn đến hấp thụ nhiều tinh bột, đường. Ăn quá nhiều tinh bột khiến làn da bị sạm màu. Vì vậy, cách ăn của Giáng My là mẹo hay để chống chế việc "tay hay gắp" của nhiều người khi ăn cơm chung với gia đình.

Trưa và tối cô vẫn ăn cơm như bình thường. Buổi sáng, người đẹp thoải mái tự thưởng cho mình ly cà phê hay tô hoa quả dầm sữa chua.

Người đẹp còn thủ thỉ, nuôi mình rất dễ. Song chị em khi học hỏi cách ăn của Giáng My nên chắt lọc và cân đo phù hợp với chỉ số cơ thể bản thân. Khi ăn sáng, bạn cũng nên chọn lựa trái cây mát, ngọt vừa kẻo lại phản tác dụng.

Tác giả: Tóc Vàng

Nguồn tin: kienthuc.net.vn