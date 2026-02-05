Ấm áp Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Sơn Lâm

Tham dự Chương trình có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, ngành, đơn vị; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và đông đảo bà con trên địa bàn xã Sơn Lâm và các xã lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các Ban, Sở, ngành về xã Sơn Lâm tham dự Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Chương trình được tổ chức tại sân Trường THCS Hương Tiến, bản Mà, xã Sơn Lâm

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết những ngày vừa qua, tỉnh tổ chức các đoàn công tác về với cơ sở để thăm, động viên và chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới. Vừa qua, Tỉnh cũng đã tổ chức thành công Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” với sự nỗ lực, mong muốn mang đến mọi người ai cũng có Tết, đặc biệt là đối với những người dân ở nơi khó khăn, những hộ nghèo, yếu thế... Tết cổ truyền là dịp để đoàn tụ và lãnh đạo tỉnh cũng rất trăn trở khi toàn tỉnh vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, cận nghèo và hàng nghìn đối tượng chính sách cần hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc tết bà con, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Sơn Lâm

Niềm vui của người dân xã Sơn Lâm khi được tham gia Chương trình

Riêng tại xã Sơn Lâm (xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Sơn và xã Hạnh Lâm) – địa phương biên giới có hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số – tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn ở mức cao (chiếm hơn 72% tổng số hộ toàn xã). Do đó, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động thiết thực và rất ý nghĩa nhằm hiện thực hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp bà con vùng sâu, vùng xa đón Tết ấm cúng, đủ đầy hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan các gian hàng “Tết không đồng” …

… và trao quà Tết cho người nghèo trên địa bàn xã Sơn Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải xem bà con gói bánh chưng, bánh tét tại Chương trình…

… và trải nghiệm trò chơi ném còn cùng bà con nhân dân

Trong khuôn khổ Chương trình năm nay, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, như: Trao quà cho người có công, gia đình chính sách, người có uy tín và các hộ nghèo; tặng các mô hình sinh kế cho người nghèo để phát triển sản xuất; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động vui Xuân mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và biểu dương công tác tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan. Đồng chí khẳng định, những hoạt động này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy vai trò của nhân dân như những “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Bước sang năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian tới để bà con nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn được biết, chia sẻ và đồng hành cùng với tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và đóng góp của xã Sơn Lâm vào thành quả chung tỉnh nhà đạt được thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lâm và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đảm bảo 100% hộ nghèo được nhận quà Tết; giữ vững an ninh trật tự để nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết; đồng thời đẩy mạnh các dự án phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con nhân dân trên địa bàn xã luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho Người uy tín trong cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao mô hình sinh kế cho bà con xã Sơn Lâm. Mỗi hộ được tặng 01 con bò sinh sản

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Sơn Lâm

Về phía lực lượng Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị đơn vị phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức Chương trình ý nghĩa này hàng năm trên địa bàn khu vực biên giới để mang hơi ấm mùa xuân đến từng nếp nhà, từng phận người nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến toàn thể bà con, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Sơn Lâm, năm mới thắng lợi mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam và Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách.

Ban Tổ chức Chương trình trao quà cho các hộ nghèo

Ban Tổ chức Chương trình trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”

Lãnh đạo xã Sơn Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, Sở, ngành, đơn vị tài trợ thực hiện Chương trình rất ý nghĩa trên địa bàn xã

Không khí vui tươi, ấm áp chào đón năm mới tại xã Sơn Lâm

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 450 suất quà, 05 mô hình sinh kế, tổ chức Gian hàng “Tết 0 đồng” hỗ trợ trực tiếp nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các bản Mà, Tân Lâm, Tân Tiến, xã Sơn Lâm... trị giá hơn 01 tỷ đồng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn