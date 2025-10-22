Á hậu Việt không cưới, sinh con với nam diễn viên 1 đời vợ, ở 12 năm rồi chia tay, cuộc sống ra sao?

Mạc Anh Thư sinh năm 1986 từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008 trước khi theo đuổi nghề người mẫu. Cô gặp Huy Khánh khi đóng phim “Sắc đẹp và danh vọng” (2010) khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi.

Trước khi đến với á hậu Mạc Anh Thư, Huy Khánh kết hôn với một nữ doanh nhân vào năm 2005. Đến khoảng năm 2009, cuộc hôn nhân đổ vỡ với nhiều ồn ào. Bởi vậy cuộc tình của Mạc Anh Thư với Huy Khánh - nam diễn viên đã qua 1 đời vợ và có con riêng bị nhiều người ngăn cản, từ đồng nghiệp đến gia đình.

Báo Dân Trí viết, nhiều đồng nghiệp khuyên can Mạc Anh Thư vì sợ cô khổ khi yêu người đàn ông đào hoa. Gia đình cô cũng không ủng hộ. Bất chấp mọi lời khuyên can, Mạc Anh Thư vẫn yêu và mang thai 1 năm sau đó. Hai người đăng ký kết hôn năm 2012 nhưng không tổ chức đám cưới.

Mạc Anh Thư từ giã sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình khi sinh con cho Huy Khánh.

Sau khi sinh con gái đầu lòng - bé Cát Cát, Mạc Anh Thư giã từ sự nghiệp, toàn tâm chăm sóc gia đình, chồng con và bán hàng online.

Hôn nhân của họ không tránh khỏi sóng gió. Mạc Anh Thư từng thừa nhận cô và Huy Khánh không có điểm chung, càng không có sự lãng mạn. "Nhiều lúc hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm, nhưng chữ "gia đình" giúp tôi cân bằng. Chúng tôi chọn cách cho nhau khoảng không gian riêng, niềm vui riêng, có lẽ nhờ thế mà vẫn giữ được đến hiện tại", cô chia sẻ trên tờ Dân Trí.

Dù vậy thì hồi đầu năm nay, cả hai chính thức thông báo ly hôn. Thủ tục đã hoàn tất từ cuối năm 2023. Theo Mạc Anh Thư, cả hai chia tay trong hòa bình, không có người thứ ba, lý do chủ yếu là sự khác biệt quan điểm sống.

Từ đầu năm 2024, Mạc Anh Thư đưa con gái - bé Cát Cát (Trần Khánh Ngọc Uyên, 13 tuổi) sang Phần Lan du học. Cô và con hiện sống tại thành phố cổ bình yên Turku.

Đầu tháng 6, Mạc Anh Thư đưa con gái về nước nghỉ hè. Cô nhờ Huy Khánh livestream chung. Trong lúc livestream, nhiều khán giả “đẩy thuyền” mong 2 người tái hợp. Huy Khánh giơ ngón tay biểu tượng thích và trái tim nhưng á hậu sinh năm 1986 nói ngay: “Chúng tôi dừng ở đây thôi, chứ không có gì sâu xa đâu. Tôi không muốn lừa những người yêu quý tôi".

Về mối quan hệ với chồng cũ, nàng á hậu chia sẻ trên trang cá nhân: “Dù Thư và ba bé Cát kết thúc hành trình chồng vợ nhưng chúng tôi vẫn đồng hành với nhau như người thân”.

Hiện tại, cuộc sống của nàng á hậu đã dần ổn định. Cô thích nghi với cuộc sống nơi xứ người. Mỗi ngày, cô đưa con đi học, quản lý việc kinh doanh từ xa và tìm hiểu thêm văn hóa, ngôn ngữ Phần Lan.

Nói về cuộc sống hiện tại, sau hơn một năm định cư Phần Lan, Mạc Anh Thư chia sẻ với báo Ngôi Sao rằng cuộc sống tại Phần Lan nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo điều kiện để cô có thời gian kết nối nội tâm, trong khi bé Cát hòa nhập tốt với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời như chơi thể thao, đi dạo và sinh hoạt cộng đồng.

Mạc Anh Thư tiết lộ sau khi hoàn tất chương trình học hiện tại, cô dự định ở lại Phần Lan đến khi con gái hoàn thành bậc phổ thông.

Một số phương án được cô cân nhắc bao gồm mở công ty nhỏ, làm thêm hoặc học thêm một ngành nghề mới để tích lũy kỹ năng, phục vụ cho định hướng lâu dài khi trở lại Việt Nam.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cựu diễn viên có nguồn thu ổn định nhờ duy trì công việc kinh doanh ở TP.HCM. Năm qua, cô đối mặt nhiều khó khăn do thị trường nhưng vẫn giữ được sự ổn định nhờ đội ngũ nhân viên hỗ trợ và khách hàng thân thiết.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn