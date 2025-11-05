Á hậu Thụy Vân sinh con thứ 2 với đại gia kín tiếng, quý tử đầu lòng 13 tuổi "lên chức" anh trai

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, Á hậu, biên tập viên Thụy Vân cho biết cô vừa đón con thứ 2 ở tuổi 39. Em bé chào đời cách đây 2 tháng, là một "tiểu công chúa".

Thụy Vân nói vợ chồng cô dự định có thêm em bé nhiều năm qua, nhưng đến nay mới thực hiện được.

BTV Thụy Vân sinh con thứ 2 ở tuổi 39.

Lần thứ 2 làm mẹ sau 14 năm sinh con trai đầu lòng, nữ BTV thấy bỡ ngỡ như lần đầu tiên. May mắn cô được ông xã và gia đình 2 bên yêu thương, chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ.

Thụy Vân chia sẻ thêm: "May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại với công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống".

Quá trình mang thai, sinh nở của người đẹp đều được giữ kín. Nữ BTV cho biết khi nào con cứng cáp, cô sẽ công khai với khán giả.

Thụy Vân giữ kín quá trình mang thai, sinh nở.

Vóc dáng hiện tại của nữ BTV sau 2 tháng sinh con.

Sau 15 năm kết hôn, tổ ấm của vợ chồng Thụy Vân viên mãn khi có "đủ nếp, đủ tẻ". Quý tử đầu lòng của cặp đôi - Tony (tên thật là Cao Hoàng Minh, sinh năm 2012) chính thức "lên chức" anh trai.

Thời gian qua, cuộc sống của Thụy Vân nhận được nhiều sự quan tâm. Kết hôn vào năm 2010, cô có hôn nhân cực kỳ kín tiếng. Nữ BTV chưa từng đăng tải hình ảnh ông xã lên mạng xã hội. Vợ chồng cô cũng chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau. Mọi thông tin về ông xã đều được nàng hậu giữ kín.

BTV Thụy Vân kết hôn vào năm 2010.

Chồng của Thụy Vân là đại gia kín tiếng.

Theo tìm hiểu, chồng của Thụy Vân là doanh nhân Cao Hoàng, lớn hơn vợ 8 tuổi. Anh là kỹ sư xây dựng và là giám đốc của một công ty bất động sản lớn.

Vì quá kín tiếng nên hôn nhân của Thụy Vân vướng nhiều lời đồn thổi. Nữ BTV từng giải thích về điều này: "Tôi lấy chồng đã hơn 1 thập kỷ nhưng trong mắt nhiều người, ông xã tôi vẫn luôn là ẩn số. Tôi xin khẳng định, tôi và ông xã vẫn hạnh phúc bên nhau".

Thời gian qua, Thụy Vân chỉ chia sẻ về sự nghiệp và quá trình phát triển của con trai - Tony. Quý tử nhà BTV càng lớn càng điển trai, thừa hưởng ngoại hình giống hệt bố. Ở tuổi 13, Tony trông cao lớn phổng phao.

Thụy Vân thoải mái chia sẻ về quá trình phát triển của con trai đầu lòng.

Ở tuổi 13, Tony cao lớn phổng phao, được khen ngợi điển trai.

Thụy Vân cho biết, trong cách nuôi dạy con, cô luôn dành thời gian để theo sát, đồng hành trên quá trình phát triển của con. Người đẹp tiết lộ rằng quý tử dù lớn vẫn thường tâm sự với mẹ.

Nữ BTV từng chia sẻ: "Mẹ đi làm sự kiện thức khuya dậy sớm, cậu dù muốn bên mẹ nhưng chủ động bắt mẹ ngủ sớm. Tony thường ghi nhớ trong đầu những chuyện mà bạn ấy thắc mắc rồi khi hai mẹ con có nhiều thời gian thì bắt đầu tâm sự".

Hiện tại, gia đình của BTV Thụy Vân sinh sống tại căn hộ cao cấp, có giá trị hàng tỷ đồng tại Hà Nội. Ngoài công việc dẫn chương trình, người đẹp còn "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh.

Thụy Vân hạnh phúc khi quý tử tình cảm, thích tâm sự với mẹ.

Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, cô không tham gia showbiz mà theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Thụy Vân là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp, người đẹp lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Sau khi đăng quang Á hậu, Thụy Vân được biết đến nhiều hơn với vai trò MC, BTV.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn