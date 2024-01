9 thanh thiếu niên cùng đánh chết nam sinh lớp 11 lãnh án từ 2 đến 8 năm tù

Các bị cáo cùng đánh chết nam sinh lớp 11 nghe tuyên án - Ảnh: AN LONG

Ngày 24-1, sau một tuần nghị án, TAND tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm tội giết người, xử phạt Nguyễn Trần Trung Kiên (17 tuổi) mức án 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Tiến (19 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (18 tuổi) cùng mức án 7 năm tù, Võ Nguyễn Hoàng Long (20 tuổi), Nguyễn Trường Thành (20 tuổi) cùng mức án 5 năm tù, Lê Trần Duy Khang (17 tuổi), Trần Lê Khoa (20 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi) cùng mức án 4 năm tù, Lê Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi) mức án 2 năm tù.

Các bị cáo đều cùng ngụ tỉnh Long An. Theo cáo trạng, K. là học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, Long An) và có va chạm với một học sinh cùng trường. Học sinh này kể lại chuyện mình có va chạm với Kiên.

Sau đó Kiên liên hệ với K. qua Facebook hỏi "muốn sao" thì được K. trả lời là "muốn hẹn ra đánh tay đôi". Sau đó cả hai hẹn 16h ngày 17-10-2022 sẽ đánh nhau tại một con đường phía sau Bệnh viện Sản Nhi Long An.

Tuy nhiên, sau khi hẹn đánh tay đôi với K. thì Kiên đã rủ thêm bạn bè là 8 bị cáo trên giúp Kiên đi đánh K..

Đến chiều 17-10-2022, K. nhờ một bạn cùng lớp chở đến địa điểm đã hẹn trước để "giải quyết mâu thuẫn". Vừa xác định được mặt K., 9 bị cáo đã bao vây dùng nón bảo hiểm và chân tay đánh K. đến khi K. ngất xỉu và sau đó tử vong do chấn thương sọ não.

Các bị cáo nhanh chóng bị Công an TP Tân An bắt về tội cố ý gây thương tích và sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển sang khởi tố tội giết người.

Theo hội đồng xét xử, Kiên là chủ mưu trong vụ án, còn các bị cáo khác có vai trò giúp sức, cùng tham gia đánh chết nam sinh lớp 11. Thời điểm gây án, một số bị cáo chưa đủ tuổi thành niên, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải.

Gia đình các bị cáo cũng đã chủ động khắc phục cho gia đình bị hại tổng số tiền 300 triệu đồng, cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, nên mức án đối với các bị cáo là phù hợp.

Liên quan vụ việc, còn có 12 thanh niên nam nữ khác hiếu kỳ, nghe chuyện K. và Kiên hẹn nhau nên đến hiện trường để xem, cơ quan điều tra xét thấy có hành vi tụ tập đông người, phương tiện giao thông nơi công cộng, đường gần bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, có dấu hiệu phạm tội "gây rối trật tự công cộng" nên đã chuyển tài liệu đến Công an TP Tân An giải quyết.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ