8 loại bia cực ngon bạn nhất định phải thử khi đến Đức xem EURO 2024

1. Berliner Weisse Beer

Trái ngược với các loại bia đen đậm, bia trắng Berlin (Berliner Weisse) có hương vị nhẹ nhàng. Đây là một loại bia lên men từ lúa mì, có vị chua nhẹ. Người Berlin thường pha thêm một ít rượu vang đỏ khi uống bia trắng. Nhiều du khách khi uống bia trắng cũng thường pha thêm trái cây sấy khô hoặc lá bạc hà và dùng uống hút để uống.

2. Pilsner Beer

Pilsners Beer là loại bia phổ biến nhất ở Đức, được sản xuất từ năm 1842. Dựa trên phương pháp lên men, có bia ale (lên men bề mặt) và bia lager (lên men đáy).

Bia Pilsner là loại bia lên men đáy nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó có màu nhạt, bọt bia khá dày, mùi hoa bia đậm đà, vị đắng mạnh nhưng không kéo dài, có vị cân bằng và dễ uống.

3. Bia Doppelbock

Loại bia này được sản xuất để cung cấp cho các linh mục trong mùa chay. Hiện nay, bia Doppelbock lưu hành trên thị trường có nhiều màu, từ màu sẫm đến màu sáng. Bia Doppelbock màu đen thường có hương vị chocolate, mùi vị đậm đà tinh tế.

Nếu muốn tìm một loại bia mạnh hơn, bạn có thể thử bia Eisbock. Nguyên lý sản xuất bia đông lạnh là làm lạnh bia đến nhiệt độ đông lạnh, sau đó lọc để tạo ra một loại bia trong suốt, có độ cồn từ 9% đến 14%. Bia đông lạnh có màu rất sáng, vị thanh, dễ uống, đặc biệt thích hợp với giới trẻ.

4. Schwarzbier Beer

Đây là loại bia lager của Đức có màu đen đậm nhất, nguồn gốc từ miền đông nước Đức, có vị đắng giống cà phê và vị socola nguyên chất.

Schwarzbier Beer có nồng độ cồn trên 3,5%, nổi bật với mùi thơm của mạch nha, vị ngọt nồng và vị đắng của hoa bia không quá rõ rệt. Bia này chủ yếu sử dụng mạch nha rang và mạch nha đen, lượng hoa bia ít, sử dụng quy trình cô đặc kéo dài.

5. Smoked beer (Rauchbier)

Trước thế kỷ 8, do giới hạn về nhiên liệu và công nghệ, việc sấy mạch nha ướt chủ yếu được thực hiện bằng cách đặt các bồn lớn trên củi, rơm rạ, than hoặc than cốc, khói từ việc đốt củi sẽ tự nhiên thẩm thấu vào mạch nha, tạo ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của bia.

Bia hun khói (Smoked beer) trên thực tế là sản phẩm của công nghệ lạc hậu trong quá khứ. Do phù hợp để ăn kèm với nhiều món ăn có vị mạnh như thịt hun khói nên nó được phổ biến rộng rãi.

6. Kölsch beer

Bia Kölsch là đặc sản của vùng Cologne, hiện đã phổ biến khắp nước Đức. Bia Kölsch có hương vị nhẹ nhàng, màu sắc nhạt, ít đắng, nồng độ cồn thường khoảng 5%, dễ uống. Người ta thường uống bia Kölsch bằng ly cao mảnh 0,2 lít.

Bia Kölsch cũng có một quá trình lên men kỳ lạ, nhiệt độ lên men cao hơn so với bia cổ điển.

7. Altbier

Altbier là một loại bia theo phong cách cổ truyền của Đức. "Alt" trong tiếng Đức có nghĩa là "cổ". Altbier là một loại bia lên men cổ xưa nhất từ vùng Bavaria. Nó chứa nhiều protein, đường, nhiều bọt kem, có cảm giác như sữa, độ đắng vừa phải và vị ngọt của mạch nha.

8. Traditional Bock Beer

Không ai biết chắc ai đã phát minh ra bia Traditional Bock, nhưng theo truyền thuyết dân gian phổ biến ở Bavaria, cách đây 300 năm các nhà sư đã cố ý ủ loại bia đặc biệt mạnh này trong mùa ăn chay. Loại bia này có màu sắc từ nhạt tới đậm.

Ở Đức, không chỉ có nhiều loại bia khác nhau, mà số lượng thương hiệu bia cũng vô cùng ấn tượng, với hơn 5.000 thương hiệu bia và hơn 1.200 nhà máy bia. Điều này cho thấy người Đức cực kỳ thích uống bia.

Tác giả: Phan Hằng (Theo Sohu)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn