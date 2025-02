7 trưởng, phó phòng Công an tại một tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 13-2, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết tại đơn vị vừa có 7 lãnh đạo công an cấp phòng tự nguyện viết đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi hưởng chế độ hưu trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian tới.

Thượng tá Trần Hồng Sơn (SN 1966), Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Nam, là 1 trong 7 trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi

Trong số đó có 3 người là trưởng phòng, 4 người là phó trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Chiến (SN 1966), Trưởng phòng An ninh kinh tế; thượng tá Trần Hồng Sơn (SN 1966), Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động; thượng tá Đỗ Anh Tuấn (SN 1967), Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; thượng tá Lã Quốc Khánh (SN 1965), Phó trưởng phòng An ninh nội địa; thượng tá Vũ Hồng Phương (SN 1965), Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; thượng tá Trần Quốc Huy (SN 1967), Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; thượng tá Hoàng Minh Tiến (SN 1968), Phó trưởng phòng Tham mưu.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, 7 trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi đều là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Nam trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động