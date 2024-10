7 trường đại học kỹ thuật lớn ký kết hợp tác với tỉnh Nghệ An

7 trường đại học kỹ thuật tham gia lễ ký kết gồm: Trường ĐH Thủy Lợi; Đại học Bách khoa, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM; Trường Đại học Giao thông Vận tải; Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng; Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An, có ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các Sở GD-ĐT; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông.

Về phía Bộ GD-ĐT có PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD-ĐT.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu trên toàn quốc

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Minh Thụ, hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi, đại diện cho 7 trường đại học kỹ thuật lớn trên toàn quốc cho biết: “Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Nhóm 07 Trường nhằm khai thác hợp lý tiềm năng của các bên, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, văn bằng 2, sau đại học; các trường sẵn sàng tổ chức đào tạo các lớp riêng cho cán bộ của Tỉnh Nghệ An từ trình độ đại học, cao đẳng và nghiên cứu sinh với những ngành nghề là thế mạnh của 07 trường đại học kỹ thuật.

Đối với vấn đề nghiên cứu khoa học, các trường sẽ phối hợp với tỉnh chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng các chương trình, đề án, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An”.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Nghệ An và Nhóm 07 Trường đã nhất trí việc hợp tác là phù hợp với Nghị quyết phát triển của tỉnh và quy chế tổ chức hoạt động và khả năng của mỗi Trường.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tỉnh; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực đào tạo của các trường trong nhóm; hỗ trợ nhóm 07 Trường trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Đồng thời, bố trí cán bộ tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

7 Trường đại học Kỹ thuật lớn của Việt Nam ký kết hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Đối với Nhóm 07 Trường sẽ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực như các khóa ngắn hạn, văn bằng hai, sau đại học, hội nghị, hội thảo về những công nghệ mới trong các lĩnh vực kỹ thuật là thế mạnh của các Trường.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Tỉnh có nhu cầu, đặc biệt trọng tâm trong các ngành KH, CN mũi nhọn như CNTT, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động hóa, Công nghệ chế tạo, Điều khiển tự động hóa và các ngành/lĩnh vực phục vụ tăng trưởng xanh.

Đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các dự án tiềm năng giúp Tỉnh giải quyết những vấn đề lớn, cũng như những thách thức đang đặt ra từ thực tiễn;

Bên cạnh đó, thành lập các nhóm chuyên gia liên trường, liên ngành, liên lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đề xuất và tổ chức, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ mang tính chiến lược cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Tỉnh nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh;

Đồng thời, hỗ trợ triển khai và thương mại hoá kết quả nghiên cứu hình thành từ ngân sách nhà nước trên địa bản của Tỉnh; Hỗ trợ xúc tiến đầu tư-hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao.

Xây dựng các dự án quy hoạch, triển khai hoạt động tư vấn trong thi công, cải tạo, nâng cấp phục vụ cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật hướng tới thành phố thông minh, thành phố xanh.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD-ĐT

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD-ĐT cho biết: “Theo Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ tới đây, Bộ GD-ĐT sẽ đầu tư trọng điểm vào các trường ĐH kỹ thuật. Do đó, việc 07 trường đại học ký kết hợp tác với tỉnh Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ, trong giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các trường đại học lớn khối kỹ thuật này sẽ hỗ trợ 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Nghệ An phát triển, trao đổi về học thuật, chương trình đào tạo. Hy vọng qua chương trình ký kết, với những ý kiến trao đổi, đề xuất, phương hướng, định hướng, ý tưởng giữa lãnh đạo các trường với tỉnh hôm nay có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định, Nghệ An là tỉnh rộng nhất cả nước, địa hình đa dạng, đồi núi chiếm tới 83% diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh nên các lĩnh vực mà 07 trường đại học đưa ra rất quan trọng và cần thiết với Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An và Nhóm 07 Trường có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau về các lĩnh vực mà mình có thế mạnh.

Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh Nghệ An đã đưa ra một số kiến nghị với 07 nhóm trường đại học như: Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh; tỉnh đặt hàng với các trường về các vấn đề khó của tỉnh, các lĩnh vực mà tỉnh cần như nông nghiệp, thủy lợi; thành lập nhóm chuyên gia liên ngành, liên lĩnh vực thực hiện chuyển giao công nghệ, mang tính chiến lược...

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tỉnh triển khai dự án, xúc tiến đầu tư, công nghệ cao; xây dựng đề án quy hoạch thi công, cải tạo khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai…

