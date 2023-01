7 cách giải xui cuối năm 2022, đem lại may mắn trong năm mới

Loại bỏ những vật dụng đã hỏng, vỡ

Nhiều người có thói quen tiết kiệm và luôn giữ lại những đồ dùng đã cũ, hòng đặc biệt là bát, chén đã bị sứt mẻ. Theo quan niệm của phong thủy, đây là những món đồ ảnh hưởng xấu tới phong thủy của ngôi nhà. Khiến ảnh hưởng tới sự may mắn của gia đình. Vì vậy, cuối năm nên dọn dẹp loại bỏ hết những đồ vật cũ hỏng. Bên cạnh đó, sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo và không gặp nhiều may mắn.

Dùng muối

Ông bà xưa ta có câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", đây là một quan niệm của người xưa, nói rằng muối mặn có thể xoa đuổi tà ma, đẩy tà khí, mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình. Chính vì vậy, mà cách hóa giải vận xui bằng muối luôn được áp dụng nhiều hiện nay. Để xả xui gia chủ có thể rắc muối biển (muối hạt, muối mỏ) ở từng phòng, trước cửa, trước sân để xua đuổi tà khí, đón vận may cho gia đình. Nếu bạn muốn thoát khỏi những vận xui có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo.

Xông trầm đốt trầm

Xông trầm hay đốt trầm là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và "tà khí" tăng cường năng lượng dương trong không gian sống. Dùng trầm hương tốt nhất nên dùng trầm hương chuẩn, tránh dùng phải trầm hóa học, nên chọn mua tại những cửa hàng uy tín vì sẽ không tốt cho việc giải xui.

Ngoài ra, cũng có có thể lựa chọn các loại hương nồng từ gỗ đàn hương, hoa nhài hay tinh dầu thiên nhiên để tích trữ năng lượng tích cực.

Phóng sinh

Theo quan điểm Phật Giáo, cách hóa giải vận đen tốt nhất là phóng sinh. Nghi thức này là để phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, đố kỵ, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình. Từ việc phóng sinh đó giúp người sám hối thoải mái hơn, giảm bớt trắc trở, hạn chế xui rủi và mọi việc đều bình an.

Thông thường, người ta chọn các loài như chim, cá và rùa để thực hiện phóng sinh vào các dịp rằm, tết hay những ngày cầu nguyện. Các con vật sau khi được phóng thích, bạn tuyệt đối không được ăn thịt, như vậy mới đạt được hiệu quả.

Lá ngải cứu

Đây là loại cây được sử dụng rộng rãi trong dân gian để trừ tai ách, trị bệnh dưỡng thân hoặc làm đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Vào Tết Đoan ngọ hàng ngàn năm trước, mọi người thường có tục giết sâu bọ và dùng lá ngải cứu cài lên cửa để trừ tà, giải tai ách.

Tỏi

Để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ về phương diện tài chính, hãy mang theo một túi đỏ đựng các tép tỏi nhỏ (chú ý dùng tỏi ta chứ tỏi Tàu thì vô dụng). Tốt nhất nên dùng phần tỏi nhỏ ở trong lõi tỏi dài, sẽ có tác dụng tiêu trừ năng lượng của sự dối trá (nhiều thuật thôi miên sợ tỏi).

Một lưu ý cần biết khi dùng tỏi tránh thuật thôi miên là không dùng tỏi Tàu vì nó sẽ bị vô tác dụng.

Treo tranh phong thủy

Phong thủy là một bộ môn với nhiều học thuyết được sử dụng để tìm vận may, tránh những điều không may hay bệnh tật… Đặc biệt là trong công việc để mọi chuyện được thuận lợi, không gặp trắc trở.

Treo tranh phong thủy là cách mang đến những vận khí tốt, xua đi những tà khí và giúp gia đạo bình an, sức khỏe tốt.

